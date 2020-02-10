因武漢肺炎暫難返陸 台商嘆：病毒讓親友意外相聚

大陸武漢新冠肺炎疫情嚴峻，許多台商返台過年，卻因疫情而留了下來。對於多出來的假期，有人感嘆難得和家人能相處這麼久，感受到了家庭的溫暖；也有人因此開了同學會，和老同學重新相聚，但也有人憂心病毒，對於返家仍心存戒心，哀難返家路仍難行。

原本打算昨要返陸的台商、誌慶工業公司董事長王進源，在復工尚難下，因此暫時作罷。他不禁嘆道，赴大陸打拚25年，這還是第一次在台留超過兩周，但趁此機會和妻女能有更多時間聚聚，讓他感覺「疫情無情，家庭有情」是一種意外的收穫。

王進源在天津、南京和廣東都有腳踏車零組件廠，在大陸事業有成，但為生意仍多數時間留在大陸，且以廠為家，多數時間都給了工作。他昨天考慮在疫情仍未控制以及交通困難下，仍放棄搭最後一班回南京的直航班機，選擇留在台灣，並和從澳洲、加拿大返台的兩個女兒得以多聚聚。

另名張姓台商為替公司拓展業務，經常留駐大陸，這次和幾位同在大陸發展的國中同學意外同時返台，大家為此連絡，並在台灣開了次小型同學會。大家除了連絡感情，也交換對大陸疫情的看法，但不約而同的都認為「竟是病毒讓我們聚在一起了」。