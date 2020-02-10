林為洲批共機繞台不智 不利兩岸共同防疫

中共戰機再度繞台，國民黨立院黨團總召林為洲批評此舉相當不智，對於兩岸的共同防疫將有負面影響。

國防部昨傍晚宣布，中共殲十一戰鬥機、空警五百預警機、轟六轟炸機等各型機種，於昨上午11時許通過巴士海峽飛入西太平洋，再進入宮古水道飛返原駐地。這是今年解放軍首度實施繞台飛行的遠海長航任務，國防部也久違地發布我方戰機伴飛監控的照片。有輿論解讀共軍此時的動作，是因為副總統當選人賴清德訪美受到禮遇。

林為洲上午在國民黨團議事運作研習營受訪時表示，相關報導看起來似乎與賴清德訪美有關，他認為這是很不智的作法，現在兩岸正共同防疫，病毒不分國界，不論全球或是兩岸，大家最關注的，還是防疫，這時候製造兩岸的緊張對立，對於共同合作將是不利影響。