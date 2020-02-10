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罷韓團體發出「六日動員令」 周末前衝刺30萬連署大關

聯合報 / 記者蔡容喬／高雄即時報導
罷韓團體發出「六日動員令」，要在周末前衝破30萬份連署大關，今上午8點陳冠榮、尹立、張博洋等人現身中山、五福路口，向通勤上班民眾宣講。記者蔡容喬／攝影

罷韓團體今發出「六日動員令」，要在周末前衝破30萬份連署大關，罷韓提案法定領銜人陳冠榮、Wecare高雄發起人尹立、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋，與民進黨高雄市議員郭建盟、黃文益等上午8點現身中山、五福路口，向通勤上班民眾宣講，籲大家團結一起來，在6天內衝到30萬連署。

陳冠榮說，「六日動員令」就是要動員民眾到各連署點簽署，簽過的民眾也盡快再拉一到兩位朋友來簽署，各回收點將連署書盡快交回總部展開整理作業，一旦連署書達30萬份，會立刻啟動整理作業，採三班制24小時不眠不休整理。

陳冠榮表示，連署門檻雖然為22.5萬份，要求30萬份是為能確保不被選委會刻意刁難、剔除；如能在6天內達標，接下來的連署書整理作業將超乎想像地繁複，必須分門別類整理造冊，即便目前志工能夠一天內整理7、8千份，但要要整理完30萬份，必須每天能夠整理到1萬多份，才能在1個月期限內整理好。

依罷韓連署時程，預定這周末前（2月10日到16日）完成30萬份連署，2月16日啟動連署書整理作業，3月中旬向選委會遞件，40天內、最晚4月底，選委會完成二階查核罷免成案，成案後20到60天內，最晚約6月20日或27日，才能及時辦理罷免投票，如同意票多於不同意票，選委會將在一周內，也就是6月底或7月初，公告市長解職成立。

尹立說，因市民簽署情況踴躍，在啟動二階連署半個月就快要達標，今年7月高雄正好從打狗更名高雄滿1百年，罷免時程有其特別意義。他說，連署啟動時正好是疫情最不明朗也最嚴重時期，還是有許多市民來連署，希望台灣可以度過艱困的疫情攻防期。

張博洋表示，接下來6天為讓連署書從20多萬份衝破30萬份，將到高雄市街頭進行宣講、站路口，對於杏仁哥在臉書號召韓粉投下罷韓不同意票，他說，如果要反罷免，應提出韓市長作了什麼正確的政策，為高雄作了什麼好事情，不應單純為反對而反對。

罷韓團體發出「六日動員令」，要在周末前衝破30萬份連署大關，今上午8點陳冠榮、尹立、張博洋等人現身中山、五福路口，向通勤上班民眾宣講。記者蔡容喬／攝影
罷韓團體發出「六日動員令」，要在周末前衝破30萬份連署大關，今上午8點陳冠榮、尹立、張博洋等人現身中山、五福路口，向通勤上班民眾宣講。記者蔡容喬／攝影

選委會 罷韓 韓國瑜
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