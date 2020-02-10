衛福部聲量高於蔡英文、蘇貞昌 為陳時中打氣粉專看漲
新冠肺炎疫情持續，聲量看政治臉書粉絲專頁統計政府各單位粉專的網路聲量，防疫作戰第一線的衛福部網路聲量獨高，9日的臉書談論數高達68萬多點，高於總統蔡英文的55萬多點與行政院長蘇貞昌的57萬多點。
聲量看政治統計2月4日後的臉書政府部門聲量，第一名為衛生福利部，2月9日臉書談論數為68萬6202點。聲量看政治也分析，2月4日衛福部小編請部長陳時中加油打氣前的聲量為16萬7494點，在超過28萬以上網友為部長加油打氣後，也讓衛福部的粉專上漲了51萬8708點，約4倍談論數的差距。
至於聲量第二名為「疾病管制署1922防疫達人」，9日臉書談論數16萬9733點，僅衛福部本部粉專聲量的4成。2月4日時，疾病管制署的臉書聲量僅8萬7322點，成長1.9倍；政府粉專聲量第三名為經濟部，9日臉書談論數為16萬9209點，與疾管署所差無幾；第四名教育部，臉書談論數為16萬1398點，與疾管署、經濟部聲量僅差距約8000點。
聲量看政治臉書粉專大數據也統計，政府粉專聲量第五名是海巡署長室 Coast Guard，9日臉書談論數為10萬6415點；第六名為海洋委員會9日臉書談論數為9萬7525點；第七名外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan）9日臉書談論數5萬5125點；第八名內政部9日臉書談論數5萬2696點；第九名財政部9日臉書談論數為4萬1120點；第十名行政院，9日臉書談論數為3萬9491點。
聲量看政治表示，政府部門聲量前八名，都與最近的新冠肺炎疫情有直接與間接關係，至於總統蔡英文 Tsai Ing-wen9日的網路聲量為55萬3770點，比衛福部粉專還少13萬2432點；行政院長蘇貞昌今天的聲量是57萬3390點，比衛福部粉專還少11萬2812點，顯示臉友們非常關注衛福部的疫情訊息。
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