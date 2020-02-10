寶瓶星號獲准不營運進基隆港 下午1時靠西4碼頭
寶瓶星郵輪依中央流行疫情指揮中心指示，同意以非運營模式停靠基隆港，進行必要之民生補給及船員更替。依船公司預報，寶瓶星預計下午1時進港，進港後預定安排靠泊西4號碼頭。
麗星郵輪寶瓶星號2月4日基隆出發航次，8日中午12時返抵基隆港，在中央流行疫情指揮中心協助下完成相關檢疫作業。全船新冠肺炎採檢送驗共128名人員全數呈陰性反應，所有台灣籍及外籍旅客皆已離船返家。
在完成船上所有物資補給後，寶瓶星號9日上午11時30分暫時離港，後續復航配合主管機關相關規定，暫時安置之處，與各方單位協調及溝通，爭取以「非營運」方式靠泊基隆港。
麗星郵輪指出，深耕台灣市場至今已逾20年，寶瓶星號更於2015年起便以基隆為全年母港營運。寶瓶星號一直以基隆為家，所有船員也同樣以基隆為家，未來盼能續留台灣，為旅客提供優質的郵輪體驗。
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