寶瓶星號獲准不營運進基隆港 下午1時靠西4碼頭

寶瓶星郵輪依中央流行疫情指揮中心指示，同意以非運營模式停靠基隆港，進行必要之民生補給及船員更替。依船公司預報，寶瓶星預計下午1時進港，進港後預定安排靠泊西4號碼頭。

麗星郵輪寶瓶星號2月4日基隆出發航次，8日中午12時返抵基隆港，在中央流行疫情指揮中心協助下完成相關檢疫作業。全船新冠肺炎採檢送驗共128名人員全數呈陰性反應，所有台灣籍及外籍旅客皆已離船返家。

在完成船上所有物資補給後，寶瓶星號9日上午11時30分暫時離港，後續復航配合主管機關相關規定，暫時安置之處，與各方單位協調及溝通，爭取以「非營運」方式靠泊基隆港。