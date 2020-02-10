影／賴清德返台 訪美期間仍心繫防疫籲大家不要恐慌

副總統當選人賴清德率團前往美國訪問，結束行程後10日清晨4時45分搭乘長榮航空公司班機返抵桃園機場。人在美國訪問期間，賴清德仍心繫國內防疫作為，認為各單位做得非常好，也呼籲國人不要恐慌。

賴清德下機後表示，這一趟他非常高興能夠以副總統當選人的身份，前往美國參加第68屆國家祈禱早餐會，拜訪了一些朋友，過程非常順利，感謝大家的支持。

賴清德指出，雖然自己在美國訪問，但是心還是在台灣，台灣目前正面臨防疫工作，看起來政府雖然做得非常非常地好，但民眾看起來還是相當有戒心。特別是第一線的防疫工作人員都非常的辛苦，幾乎都有新的狀況產生。

賴清德認為，在這種狀況之下，除了政府在第一線已經竭盡所能做好防疫的工作以外，也請民眾不必恐慌，接受政府的指揮，配合政府所有的防疫工作，相信以台灣國際水準的防疫經驗、公共衛生環境跟精進的醫療體系，絕對有能力面對這一波的疫情，大家不用恐慌。

賴清德在桃園機場稍作停留後，隨即驅車前往高鐵桃園站驅車南下。 副總統當選人賴清德（中）結束美國訪問行程，10日清晨4時45分搭乘長榮航空公司班機返抵桃園機場。記者陳嘉寧／攝影 副總統當選人賴清德（右二）結束美國訪問行程，10日清晨4時45分搭乘長榮航空公司班機返抵桃園機場。記者陳嘉寧／攝影 副總統當選人賴清德（左）結束美國訪問行程，10日清晨4時45分搭乘長榮航空公司班機返抵桃園機場。記者陳嘉寧／攝影

【中央社桃園機場10日電】

準副總統賴清德結束訪美行程今天清晨返回台灣，他在受訪時呼籲民眾配合政府，相信以台灣的國際水準防疫經驗、公共衛生和醫療體系，絕對有能力面對武漢肺炎疫情。

賴清德在4時49分許返抵國門，雖然經過長途飛行，但依舊神采奕奕，他在接受媒體採訪時表示，很高興能以副總統當選人身分去美國參加「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast），自己也拜訪了一些朋友，過程非常順利，感謝大家支持。

賴清德說，自己雖然人在美國，但是心在台灣，因為台灣目前正面臨防疫的工作，政府雖然做得非常好，但民眾看起來還是相當有戒心。特別是第一線防疫工作人員都非常辛苦，常常有新的狀況產生，政府在第一線已竭盡所能做好防疫工作，請民眾不必恐慌。

賴清德指出，民眾只要接受政府指揮，配合所有防疫工作，相信以台灣的國際水準防疫經驗、公共衛生和醫療體系，絕對有能力面對這一波疫情，大家不用恐慌。

賴清德此行是以個人身分訪美，除了拜訪美國聯邦參眾兩院議員，與美國宗教自由大使布朗貝克（SamBrownback）共同出席國際宗教自由圓桌論壇（IRF），也前往美國國務院與白宮國安會和美方官員會晤。

賴清德也出席華府一年一度的國家祈禱早餐會，與美國總統川普（Donald Trump）、副總統彭斯（MikePence）等多位重量級美國官員同場，並前往華府智庫哈德遜研究所 （Hudson Institute）與多位兩岸、美中台關係專家學者舉行閉門會談。