聽新聞
test
0:00 / 0:00
李登輝發炎指數增 今血檢
前總統李登輝前天因為喝牛奶嗆到，咳不停，為防止吸入性肺炎，隨即前往台北榮總檢查。李登輝辦公室主任王燕軍昨說，目前李登輝作息正常，發炎指數增加，但沒有發燒，在醫生建議下留院觀察。
對於有網路消息指李登輝插鼻胃管，王燕軍說，是不實的傳言，他已對外澄清、駁斥。
王燕軍說，李登輝前天嗆到後，醫療團隊非常慎重，昨檢查發現發炎指數增加，但沒有發燒，現在繼續觀察、持續用藥，藥效要二到三天才知道，醫療團隊擔心肺部可能輕微發炎，白血球指數雖未增加，但老人醫療不能只看白血球指數，慎重起見繼續留院觀察。
李登輝昨起床後的作息、用餐都很正常，今天會做血液生化相關檢查，才能確定有無轉成肺炎的可能。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言