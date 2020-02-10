李登輝發炎指數增 今血檢

前總統李登輝前天因為喝牛奶嗆到，咳不停，為防止吸入性肺炎，隨即前往台北榮總檢查。李登輝辦公室主任王燕軍昨說，目前李登輝作息正常，發炎指數增加，但沒有發燒，在醫生建議下留院觀察。

對於有網路消息指李登輝插鼻胃管，王燕軍說，是不實的傳言，他已對外澄清、駁斥。

王燕軍說，李登輝前天嗆到後，醫療團隊非常慎重，昨檢查發現發炎指數增加，但沒有發燒，現在繼續觀察、持續用藥，藥效要二到三天才知道，醫療團隊擔心肺部可能輕微發炎，白血球指數雖未增加，但老人醫療不能只看白血球指數，慎重起見繼續留院觀察。

李登輝昨起床後的作息、用餐都很正常，今天會做血液生化相關檢查，才能確定有無轉成肺炎的可能。