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鑽石公主號再傳百人身體不適 指揮中心：視需求協助

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導

郵輪「鑽石公主號」，目前已確診64人感染武漢新冠肺炎。根據日本媒體最新報導，新增約100名乘客反映身體不適。而目前船上有22名台灣人，是否考慮接回台灣？中央流行疫情指揮中心今天下午表示，會視有無新增案例而定，若有持續新增個案，會尊重日本執行檢疫，並會再據需求看有無可協助地方。

指揮中心監測應變官莊人祥，今記者會後受訪表示，昨天開了專家會議，針對1月31日鑽石公主號靠泊基隆港期間，曾有多名旅客下船前往北北基遊覽活動，目前已有找到司機、領隊、特定地點等，目前共匡列280多位，會針對這部分做密切調查；另外，7日已先行透過細胞簡訊提醒民眾若前往表列景點，自我健康觀察14天。而收到細胞簡訊民眾，只要有任何症狀，都可以打1922，指揮中心會協助就醫。

莊人祥進一步說，所匡列的人包括司機、導遊、飯店及商店的店員。而針對不是指揮中心手上所掌握對象，但到過相關地點的民眾有異狀，他說有症狀仍可就醫，醫師會症狀治療，如果懷疑是流感就會直接給克流感，並依照專業決定是否通報。

莊人祥表示，目前鑽石公主號上面22位台灣人，指揮中心都已經取得聯繫，會根據其需求看有什麼可以協助之處，不過目前尚無提出需求。日本也正在進行海上檢疫，會尊重日本執行檢疫程序。

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