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威士特丹號曾到高雄港 文化局聲明：駁二防疫均落實

聯合報 / 記者蔡容喬／連線即時報導
美國郵輪威士特丹號傳出有旅客出現發燒症狀，該船2月4日曾停靠高雄港，且有部份旅客下船觀光，高雄駁二藝術特區今發聲明，表示防疫相關工作均有落實。圖／文化局提供。

美國郵輪威士特丹號傳出有旅客出現發燒症狀，遭日本及菲律賓拒絕入港，不過因該船2月4日停靠台灣高雄港時，當時有部分旅客下船在周邊區域走走，遭質疑可能成防疫漏洞。高雄市文化局今下午發表聲明說，威士特丹號在2月4日停靠高雄9號碼頭，為港務公司管理的棧庫群，不在駁二藝術特區管理範圍。

文化局說，駁二藝術特區雖鄰近棧庫群，不過大多為空曠戶外空間，空氣流通且病毒在陽光下存活不易，來訪民眾無須過度擔心。衛福部疾管署第一時間也表示，該船並沒有武漢新冠肺炎確診或疑似個案，38名身體不適者也被要求不得下船。

文化局也表示，因應流行肺炎疫情，駁二藝術特區所有工作人員在農曆年前已戴上口罩服務，並每日自主測量體溫；1月31日起也暫停所有戶外市集，各室內展館提供酒精乾洗手，設置體溫量測站，並定期使用稀釋漂白水消毒。文化局請民眾進室內看展前，配合量體溫、戴口罩，廁所也備好洗手乳，相關自主管理工作均已落實。

文化局 駁二 口罩
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