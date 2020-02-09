受武漢新冠肺炎影響 柯文哲今年無緣再挑戰雙塔

228紀念日將屆，已連續數度在228紀念日當天挑戰「一日雙塔」的台北市長柯文哲，原定今年也將繼續挑戰一日雙塔，近日更緊鑼密鼓特訓，不過受到武漢新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，主辦單位7日緊急宣布宣布活動取消，也讓柯文哲今年無緣再會雙塔。

對此，北市府副發言人戴于文證實，柯市長確實本來要挑戰一日雙塔，不過因為主辦單位取消活動，因此作罷；至於當天行程，則是確定會出席每年在228公園舉辦的228中樞紀念儀式。

早在2016年，柯文哲以騎單車挑戰一日雙塔，度過二二八紀念日，令不少民眾印象深刻，柯文哲更因此交代體育局，往後可以選在在228或最近的假日，舉辦一日雙塔或一日北高的活動，透過汗水和努力，來表揚台灣人的奮發向上的精神，以新的方式來紀念228。

今年柯文哲原訂也將再度挑戰一日雙塔，不過改為分兩段騎乘，分別從新北騎到新竹，接著半途再乘車回台北參加中央紀念228儀式，再乘車到高雄，以自行車方式騎車到鵝鑾鼻。

不過受到新冠肺炎疫情影響，北市體育總會自由車協會7日公告228雙塔活動確定取消，也讓柯文哲今年無法再度挑戰一日雙塔。

不僅雙塔行程取消，據了解，原本柯文哲228挑戰完一日雙塔後，29、30日將留在南部，拜會屏東、高雄地方人士，如今也可能因為疫情影響而喊卡。

北市府幕僚表示，因為疫情狀況無法精準評估，因此地方拜會行程還不確定，預計下周將開會討論，確定是否仍將繼續維持。