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李登輝喝牛奶嗆到送醫 觀察留院時間「很難說」

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
蔡英文總統1月曾探視前總統李登輝，並指其精神很好。圖／取自蔡英文臉書

李登輝前總統昨晚傳出因喝牛奶意外嗆傷，傳出緊急送醫，並留院觀察。李登輝的主治醫師、台北榮總心臟內科特約醫師陳雲亮表示，因不到24小時，還需繼續觀察，目前盡可能先將病情控制。

昨晚李登輝辦公室主任王燕軍證實，李登輝因睡前喝牛奶時喝太快嗆到，且咳得很急、咳不停，因擔心引發吸入性肺炎而送醫。

陳雲亮今早接受訪問則表示，通常老人家嗆到氣管就很嚴重，因此肺部有些微的感染，昨晚已先緊急給予抗生素藥物。然而入院到現在尚未24小時，仍需持續觀察。至於需留院多久，陳雲亮則表示「很難說」，先盡可能將病情控制住。

陳雲亮也表示，李登輝目前住在特別的病房，意識狀況良好，其他細節則不便透露。

李登輝現已高齡98歲，近年來鮮少出席公開活動。2018年時曾因在家移動時，自摔撞到頭流血，並在北榮住院兩個月。蔡英文總統則在今年1月李登輝生日前，曾前往探視，並指李登輝精神很好。

李登輝
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