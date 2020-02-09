李文亮病逝引風波 許智傑批賴士葆搞錯譴責對象

武漢新冠肺炎的「吹哨者」、中國醫師李文亮日前病逝，意外引發藍綠立委隔空互批，民進黨立委許智傑質疑國民黨立委賴士葆搞錯譴責對象，不敢譴責中國，竟然還來怪維護民主自由的民進黨，真的是非常的奇怪。

賴士葆日前在臉書指出，李文亮醫師生前留下一句話，「一個健康的社會不該只有一種聲音」，引發是人省思，中國社會也開始抗議當局打壓言論自由，接著話鋒一轉表示，李文亮之死，不知會否喚醒民進黨高層的一點良知，或者因為八一七萬選票的狂勝，讓其更肆無忌憚地壓縮言論自由。

許智傑今則質疑賴士葆搞錯譴責對象了嗎？因為李文亮醫師的犧牲，完全是中共政權嚴重壓迫言論自由所造成的後果，國民黨立委不敢譴責中國，竟然還來怪維護民主自由的民進黨，真的是非常的奇怪。

另外，針對網路流傳行政院發給立委一人2000個口罩，許智傑則說，這是百分百的假消息！懷疑有人「亂掰」，建議相關單位一定要嚴辦，以免假消息影響到防疫工作。