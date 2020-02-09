罷韓二階連署 預計下周達22.5萬份門檻

罷韓二階段連署啟動2周來，連署書數量已超過20萬份，罷韓發起團體今表示，希望最快下周二就達到22.5萬份基本門檻，不過近來不少韓粉採取「預防性檢舉」方式，將每天罷韓攤位行程上傳至韓粉群組，並到現場監督或電話檢舉，事後更在群組秀出成功檢舉訊息，藉此邀功，「罷韓志工利用休息時間出來辛苦擺攤，實在沒必要這樣打壓」。

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋說，昨晚8點在意誠堂外人行道連署時，馬上接獲妨礙交通檢舉，只好向廟方借了一小塊空地擺攤，接著廟方又接到多通電話抗議，為不讓廟方為難不得不撤攤。這段期間連署攤位持續遭韓粉檢舉，甚至以三字經辱罵，或開車高速從旁衝過驚嚇行為，希望韓粉能多給予尊重。

罷韓法定領銜人陳冠榮醫師表示，原本預定第一周目標10萬份，第二周達20萬份，目前已順利達到破20萬份目標，不過這段期間因為在連署書格式上遭刁難，仍會全力、專心將份數衝高，希望下周二到下周四間，達到22.5萬份基本門檻，並在努力造冊同時，將份數朝30萬、40萬甚至50萬份邁進。

陳冠榮說，因為第一階段的3萬份連署提案書不能算在第二階段中，最起碼要26萬份，但考量可能還會有被剔除的問題，30萬份目標保持不變。

從事螺絲業的周先生上午從燕巢送了1百份連署書到位於前金區的光復高雄總部，當場獲頒「功在高雄」匾額，周先生說，他號召親朋好友，在兩周內收集到百份連署書，希望高雄要加油，後面還會和其他熱心朋友繼續蒐集。