假陰性！武漢肺炎病毒狡猾 北京患者三度檢測呈無感染

武漢肺炎病毒相當狡猾，不但可以無病徵下傳播，近期大陸更發現多起「假陰性」病例，北京有患者接受三次病毒試劑檢測都呈陰性（沒有感染），但最後在下呼吸道樣本中發現病毒。專家指出，目前大部分病毒篩查的採樣部位是咽拭子，但是如果病毒已經深入到病人肺部深處，快速測試就無法得出準確結果。若不能堵塞此檢測漏洞，恐會出現更多隱形患者。大陸國家衞健委日前發布新冠肺炎診療方案（試行第五版），已將肺部電腦掃描（CT）影像作為湖北省臨床診斷病例的主要標準。

據星島日報報導，大陸新型肺炎確診方法主要靠試劑測試，但據新京報，一位武漢到北京的患者上月三十日因發燒入院，入院前三次咽拭子新冠病毒檢測均為陰性，但「甲型流感」核酸檢測陽性。入院後，患者須插上呼吸機，直至本月五日，通過肺泡灌洗檢測才發現有新冠病毒。據報類似的「假陰性」病例在寧夏、黑龍江等地都有發現。醫護指試劑質量不一。

上海市第一人民醫院醫生王瑞蘭表示，影響試劑檢測準確度的因素是多方面的，比如篩查的部位，目前大多數篩查的部位是咽拭子，但是如果病毒已經深入到病人肺部的深處或者其他部位，準確度就成疑。新華社曾報導，一些醫護人員反映，試劑質量參差不齊，有的試劑檢出率在百分之六十至七十，可能導致部分陽性的病例漏檢。

復旦大學公共衞生學院教授胡善聯稱，目前檢測試劑的標準還未公布，不同試劑都有檢測出「假陰性」、「假陽性」的可能，再加上採樣過程中可能存在的不規範，就造成檢測結果的不準確。「假陰性」危害是很大的，有可能耽誤及時治療的時間，也可能讓病人以為自己未受感染或已經痊瘉，因而在外走動，增加傳染機會，或二次感染的可能。

有抗疫前線醫生在網上直言，「第一次看到欺騙性這麼厲害的病毒」，有些患者「表面抗原轉陰了」，轉到普通病房後又突然病情加重，「再次變陽」。因此「不能光相信檢測試劑，必須上CT全面檢查。」

身在抗疫第一線的武漢大學中南醫院醫學影像科副主任張笑春，本月三日在網上發布「強烈推薦CT影像作為目前新冠肺炎首選診斷方法」的言論，引起廣泛關注。她說，CT檢查方便、快捷、直觀，在基層醫院易於普及。雖然CT只是輔助診斷手段，但在防控形勢嚴峻的今天，武漢等地區的防控必須採取「不放過一個」的非常規手段，以減少交叉感染。

相關呼籲已被官方採納，據大陸國家衞健委最新發布的《新冠肺炎的診療方案（試行第五版）》，把肺部電腦掃描（CT）影像作為湖北省臨牀診斷病例的主要標準。至於湖北以外的省市，張笑春認為，只有散發病例的省份，暫無必要採取此舉措。