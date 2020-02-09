新冠肺炎害慘觀光 理事長籲蘇貞昌帶頭爬山展信心
新冠肺炎疫情影響國人旅遊意願，就算是戶外空曠的遊憩景點，民眾也不敢去，國內觀光業受重創，但上山旅遊相對安全，南投縣旅宿業者盼政府鼓勵民眾到戶外旅遊，甚至呼籲行政院長蘇貞昌帶頭爬山做示範，讓人民運動顧健康，也提振國旅觀光。
甫卸任的中華民國遊樂園區協會、溫泉觀光協會現任理事長李吉田說，過去爆發SARS，政府不斷鼓勵民眾去戶外踏青旅遊，現在卻是嘴理說疫情有控制住，不用人人戴口罩，但又天天報告疫情，嚇得民眾還是不敢出去外，連山上都不去。
李表示，按中央報告稱我國疫情控制良好，民眾卻連空曠景點都不敢去，足見缺乏的是「信心」，建議行政院長蘇貞昌等官員不要只是坐在辦公室內要民眾有信心，而是身體力行帶頭登山或到戶外景點活動，藉此鼓勵民眾運動和外出旅遊。
南投縣清境觀光協會則認為，疫情嚴重影響觀光，短期內宣傳旅遊恐怕也不會有什麼效益，呼籲政府趁這波觀光淡季幫旅宿業者「加分」，將宣傳經費拿來多開些課程輔導旅宿業者增加業外收入，提高傳統民宿的附加價值。
該協會總幹事林宏哲說，傳統民宿其實不僅賣房間，中央可開課教導業者依現有場域增加收意，像是農園體驗兼販售蔬果，賣下午茶、小火鍋，甚至以當地特色規劃觀星導覽、社區小旅行等遊程，具備相關能力，待觀光回溫才有能力把錢加倍賺回來。
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