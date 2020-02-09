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武漢肺炎衝擊巨大 陸國務院出手：全面禁止野味交易

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸國務院聯防聯控機制會上強調，將全面禁止野味交易。取自星島網

武漢肺炎疫情依然嚴峻，不少專家表示疫情來自野味，一時間大陸嚴打野味售賣，禁止大陸進行野生動物非法售賣。大陸國務院聯防聯控機制也在8日召開記者會，強調將全面禁止野味交易活動，並停業整頓涉及野味商戶逾3700個。

據星島日報報導，大陸國家市監總局執法稽查局局長楊紅燦表示，自疫情發生後，各地市監部門共巡查經營場所149.8萬次，監測電商平台、網站40.1萬次，共督促下架、刪除、屏蔽網上訊息7.7萬條，聯合林草、農業等部門風控隔離飼養繁育場所16000多個。

他表示，自上月21日開始至2月6日，共停業整頓涉及野味的市場及商戶3700餘個。其中，湖北省潛江市市場監管局接群眾舉報，查獲非法交易各類野生動物343隻。

楊紅燦認為，目前除嚴格打擊野味交易外，還需要加強宣傳教育，引導消費者不購買和食用非法捕獲交易的野生動物。

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