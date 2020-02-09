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台人自陸返台後確診武漢肺炎 大連17天詳細行程曝光

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賴清德：美國友人都對武漢肺炎疫情表達高度關心

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
副總統當選人賴清德（中）七日與美智庫閉門會談。 華盛頓記者張加／攝影

準副總統賴清德即將結束訪美行程，他今在臉書上表示，感謝所有防疫人員不眠不休地守護台灣，這段期間人在美國，但心繫著台灣疫情發展，所碰見的美國友人也都對武漢肺炎疫情表達高度關心。

賴清德說，防疫人員正在前線為國人努力中，昨天，衛福部長陳時中也親自率隊登上寶瓶星號郵輪，短短幾個鐘頭就完成128名乘客檢疫作業，而結果是好消息，這展現了台灣醫衛行政高效率，是台灣的驕傲和實力，「感謝所有第一線防疫人員，不眠不休地為台灣人民健康把關，辛苦了，謝謝您們。」

賴清德這趟訪美行程，除了「國家祈禱早餐會」與美國總統川普同場，並與長期友台的共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）會晤，另外也與共和黨籍參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）、參院外委會民主黨籍首席議員梅南德茲（Bob Menendez）及參院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）會面。

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