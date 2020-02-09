喝牛奶嗆到咳不停想吐 李登輝留院觀察 檢查一切正常

高齡98歲的前總統李登輝，8日晚間因為喝牛奶嗆傷，緊急送台北榮總。李登輝辦公室主任王燕軍表示，檢查後一切正常，但因李登輝說想吐，擔心有吸入性肺炎，為了慎重起見，留院觀察，9日再檢查如確認沒有問題，就可出院回家。

王燕軍受訪表示，護理師8日晚間為李登輝測血糖、血壓後，給予牛奶補充營養，但喝太快嗆到，一直咳嗽，李登輝也說會有一點想吐，產生不舒服的感覺，因此送榮總檢查。

王燕軍說，檢查後一切正常，但擔心肺部浸潤，導致吸入性肺炎，為慎重起見，在醫師建議下留院觀察，9日再進一步檢查，如果確定無礙，就可出院。

李登輝前年底跌倒就醫後，已鮮少出席公開活動。今年1月14日，李登輝生日前一天，剛贏得連任的蔡英文總統特別在總統府祕書長陳菊陪同下拜訪，提前為李登輝98歲生日祝壽，也向李說明大選結果，傳承意味濃厚。

李登輝最近一次公開現身，是在去年10月19日出席李登輝基金會募款餐會。當天他身穿灰色西裝，坐著輪椅，但氣色不錯，還逐桌向來賓敬酒致意。他並透過女兒李安妮致詞表示，2020大選是國家必須邁向正常化的關鍵時刻，「懇請大家唯一支持總統蔡英文，讓蔡總統成功連任」。

【中央社台北9日電】

前總統李登輝今晚因喝牛奶嗆到，咳不停、且咳得很急，緊急送至台北榮總留院觀察。李登輝主治醫師陳雲亮表示，由於李登輝高齡98歲且有許多疾病，已做了全套檢查，密切觀察中。

前總統李登輝辦公室主任王燕軍今晚受訪時指出，護理師晚間為李登輝量測血糖、血壓後，給予牛奶做營養補充，但因為喝太快嗆到，護理師擔心引發吸入性肺炎，建議送榮總進一步檢查，醫師建議李登輝留院觀察與檢查。

李登輝主治醫師、北榮內科部心臟科特約醫師陳雲亮今晚接受中央社記者電訪時表示，有別一般人嗆到可能很快就能康復，李登輝不僅年事已高，又有許多慢性病纏身，醫療團隊必須時刻密切觀察，避免有吸入性肺炎等狀況發生。

陳雲亮說，由於李登輝8日很晚才送進醫院，已立即接受電腦斷層掃描等多項檢查，至於身體狀況還有待進一步觀察，目前無從說明。