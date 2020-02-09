在野合作有譜 國民黨團周四拜會民眾黨團

立法院長游錫堃前天拜訪在野三黨團，了解各黨需求外，也希望大家多溝通，共同建構多元理性新國會。除了朝野合作，國民黨團周四也將拜訪民眾黨團，國民黨團總召林為洲與民眾黨立委蔡壁如日前已先行展開兩黨團正式拜訪前的「會前會」，會中兩人談及可共同支持的法案與委員會協調等，有望開啟新國會的在野合作模式。

據了解，由於林為洲的立院研究室和蔡壁如正好在同一樓層，且相距不遠；兩人在助理「串門子」牽線下，促成這次黨團間的拜訪。

林為洲表示，他與蔡壁如兩人相談甚歡，其中蔡璧如提到，希望若未來民眾黨提出好的法案，國民黨也可以一同來支持聯署；在委員會方面，由於民眾黨立委人數只有五人，在無人數優勢下較無法選到自己想要的委員會，這部分也希望能與國民黨團來溝通協調。這兩部分，他認為只要有共識，未來都可以一起來討論與合作。

民眾黨團總召賴香伶表示，黨團進入國會後，尚未和國民黨團有過正式互動。例如正副立法院長選舉過程中，黨團提出對立法院長的訴求，國民黨團皆未予以回應，甚至國民黨推派的正副院長人選，自己也是透過媒體報導才知道的，「缺乏在野黨間的交流，比較可惜」；對於這次國民黨團來訪，賴香伶相當歡迎，有助於在野黨之間的互相認識。

至於會針對什麼法案、議題討論，甚至未來兩黨間會如何合作？賴香伶說，目前內部還在規畫中，但特定有較高共識的議題，例如公民參政權下修到十八歲等，會是在野黨在新國會中合作的好契機，若屆時會談有進一步共識，再和大家報告。林為洲則表示，下修投票年齡兩個黨團都支持，未來各自提出的法案也可以互相討論。