記者悄悄話／等一位高調的平民

聯合報 / 華盛頓記者 張加

最近，一位必須強調個人身分、無涉政治任務的務實工作者訪問美國華府；他能走進白宮國安會，能與多位聯邦參、眾議員會談，能與美國大使同台談宗教自由，但他堅稱自己是一介平民。

他是一位充滿神秘色彩、行程保密到家的平民，連吃頓早餐的座位都是秘密。偏偏這位平民很有新聞價值，駐華府台媒只得成天在他下榻飯店守候，在外追著人拍攝，還被要求只能拍平民走路。

他是一位需要帶著新聞秘書與顧問出訪的平民，好有人專門應對媒體，但如果媒體想知道平民和美國友人見面談論的內容，他們會說：不便轉述，請見各友人的社群媒體。更讓人好奇，難道只有美方能發言，台灣平民不得說話？

他是一位身邊總有多位壯漢保護的平民，從黑頭車走向白宮國安會入口那段路、從早餐會場走向黑頭車那段路，就算只有幾名記者拍攝，壯漢也要拚命擋人、撞女記者，才能做好保護主子的工作。

他是一位有人幫忙「喬事」的平民，駐美代表等人陪同平民走進白宮國安會後，一名男子上前質問拍到畫面的記者：你們怎麼知道的？誰告訴你們行程？記者回應，只要有大人物來訪，記者幾乎都會到這等；接著男子竟表態，希望記者不要發這則新聞。

駐華府台媒上次在白宮國安會前守候，是在等一位非常富有的平民，他身邊沒有壯漢擋人，也不至於干涉新聞自由。無論平民或大官，都不該干涉新聞自由，記者也只是盡自己責任的務實新聞工作者。

雖然這位平民盡力保持低調，但他頂著台美外交突破光環，難以遮掩，就算撐傘在華府散步也能成焦點。記者一字排開等著拍他走路，也引起多位美國民眾好奇詢問：你們在等誰？

如此簡單的問題，這次卻特別難回答。身為一名台灣來的記者，究竟是該低調告訴美國人，我們在等一位平民，還是該驕傲說出，我們在等台灣未來的副總統？

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