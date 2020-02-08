制定特別條例？待蘇揆決定 旅遊紓困將優先實施

武漢新冠肺炎疫情對國內許多產業造成重大衝擊，政府近日密集盤點，研擬紓困及振興方案。行政院發言人Kolas昨天表示，是否制定特別條例，仍待相關部會盤點後，由行政院長蘇貞昌作最後決定；但若是行政措施可以處理的，最快明天政策方向定案後，就會對外公布，立即實施。

據指出，交部通長林佳龍已提出整體旅遊業五大紓困方案、總經費約四十四億元，應會優先宣布實施。

新冠肺炎疫情爆發後，蔡英文總統日前舉行國安高層會議，指示就疫情對台灣經濟可能造成的衝擊，預擬因應作為，其中包括請行政院視疫情變化和需要，研判特別法及特別預算的必要性，以備不時之需。

國民黨立法院黨團已擬出「新型冠狀病毒肺炎紓困特別條例」草案。對於是否制定特別條例，行政院表示「還在評估、討論」。據了解，當年雖計對ＳＡＲＳ疫情制定特別條例，但當時「災害防救法」、「傳染病防治法」都不若現在完善，如今部分紓困措施已可根據上述兩項法律，是否需要再制定特別條例，須視相關部會的最後盤點，再由蘇揆拍板。

對於相關產業衝擊與因應，蘇貞昌日前表示，政府不只要在第一時間幫助產業紓困、度過難關，還要把眼光拉高，看得遠一點，藉此機會一併帶動產業提升；他指示行政院秘書長李孟諺、政務委員龔明鑫協調督導，也請各首長積極配合辦理，盡速提出計畫。

Kolas昨表示，受疫情影響的產業，除了交通、旅遊產業，還包括農業、經濟產業等，行政院這段時間已密集開會研商，盤點受影響的產業，但因細節還在討論，最快明天開會決定政策方向。