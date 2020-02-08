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模里西斯禁台灣人入境？外交部向模國查證：無此事

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導

國際航空運輸協會查詢系統指出，東非模里西斯共和國（Republic of Mauritius）禁止台灣人入境。外交部表示，根據駐南非代表處及漁業署駐外人員向模里西斯移民局查證結果表示，模里西斯並未禁止我國人入境，將再協助進行瞭解。

透過國際航空運輸協會（IATA）的查詢系統，查詢中華民國台灣護照能否入境模里西斯，上面指出「旅客在過去14天居住在或旅至中華人民共和國、中華台北、香港，或者澳門者不得進入模里西斯。」代表持中華民國護照亦不得進入。

不過，外交部查證後指出，模國並無禁止台灣人入境，外交部已訓令駐南非代表處力促模里西斯政府盡速通報「國際航空運輸協會」，立即更正限制我國人入境的錯誤資訊，以免影響兩國旅遊及商務交流。

外交部表示，將持續接洽模國溝通說明，盡速協助解決我國人入境的問題，在此之前，提醒國人若規畫赴模國商旅，事前宜密切注意政府公告資訊，並與航空公司保持密切聯繫。

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