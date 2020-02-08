【即時短評】別只想重返執政 國民黨要先學會監督政府

國民黨2020大選落敗，面臨黨內改革與世代交替的嚴峻問題。雖然青壯派立委順利當選立院黨團幹部，卻接連發生正副院長投錯票、舉行公聽會被控干擾防疫等事件；一向不會扮演在野黨的國民黨團，不能光想著重返執政，如何發揮最大戰力、有效監督執政黨，才是當前最重要的課題。

執政黨雖然有滿滿資源，卻也背負許多包袱，這也是在野黨可發揮之處；尤其，國民黨執政多年，對於該如何施政應該更清楚。但以這次「口罩之亂」來看，民進黨政策一周三變，讓民眾無所適從，能攻擊的破口不少，國民黨雖開記者會斥責，卻打不到痛點，新科立委葉毓蘭「五天不穿內褲」的發言成為笑點，也模糊了焦點。

國民黨無法發揮最大在野黨戰力，有幾個重要因素。黨團幾乎天天開記者會，但常常是「過期」話題，在事發當下無法立即有系統地回應，事後再舉行記者會只是冷飯熱炒；加上無法有效運用空戰部署，都加深了與民眾、尤其是年輕世代的隔閡。

新冠肺炎爆發後，民進黨的防疫政策被質疑朝令夕改、毫無章法，因此引發「口罩之亂」。但國民黨團內部也沒有統一的態度，黨團制定「新型冠狀病毒紓困條例」草案及舉行公聽會雖然立意良善，但一被民進黨立委批評，就急著取消開會，之後再改口延期，戰術凌亂又無法堅定立場，著實令人傻眼。

國民黨團10日將舉辦新立委研習營，雖是針對新科立委，但連任立委過去4年的表現，如何成為新科立委的榜樣？無論執政或在野，國民黨團的戰力都被批評遠不及民進黨團；新國會伊始，外界也在觀察這個最大在野黨，何時能就戰鬥位置，發揮監督力量？