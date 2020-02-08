影／「歡迎回台灣」陳時中帶隊登寶瓶星號檢疫全紀錄!

國民黨中常委3月7日改選，因2020敗選後黨內青壯派疾呼，這次常委改選也被賦予內造化與年輕化期待。但熟悉黨內選務黨務人士分析，依現行中常委選制與投票結構看，最後仍是換票聯盟決勝負。

2020-02-08 13:44