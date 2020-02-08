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影／「歡迎回台灣」陳時中帶隊登寶瓶星號檢疫全紀錄!
載有1738名旅客其中有1709名為台灣籍的「寶瓶星號」，終於在8日近中午返回基隆港，11點多船駛入基隆港區後，衛福部長陳時中只戴著外科口罩，就親自帶隊上船指揮進行全面檢疫，第一時間陳時中還利用廣播向乘客們加油打氣說：「我們歡迎你們回到台灣」，船上採檢畫面也隨之曝光，乘客並吐露心聲說，會全力配合船上的檢疫工作，也希望說船上大家都沒有感染武漢肺炎！
而陳時中下船後向國人報告第一時間檢疫狀況，指出乘客及團員一共2400多人皆無發燒症狀，但他說其中有128人需要做採檢送驗，主要原因為放寬檢疫標準，採檢128人包含有中國旅遊史的41位乘客、29名外國籍人士，以及發燒篩檢站找出有相關症狀58人，另兩位船員已自行隔離，檢體大約晚上9點後就會出爐，若無人確診就會放大家下船，但需要居家隔離，只要有出現任何一例確診案例，將直接就地隔離14天，一天下來，防疫人員繃緊神經都戰戰兢兢不敢大意。
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