影／公主號隔離日記：第三天 船上首度「放風」

爆發武漢肺炎群聚感染的鑽石公主號郵輪，正在日本橫濱港外進行為期14天的隔離檢疫。昨日進入第3天，船上乘客首度獲准到甲板短暫「放風」。有美國乘客對外求援，聲稱有私人醫療專機公司願助他們回美國，卻遭日方阻止。

香港籍遊客雅德莉．黃（Yardley Wong）表示，所有乘客都能上甲板稍微放鬆，呼吸自由空氣、跟其他人互動、看看風景和眺望遠處的城市。雖然在甲板只能停留30分鐘，但不用困在艙房裡面，至少讓人覺得還活著。

雅德莉．黃也用手機拍到，日方用船舶運來補給，船員則將甲板畫分出好幾個區域，供不同層艙房的乘客活動，但不同區域之間有著緩衝區，避免乘客彼此接觸。

之前受訪過的英國遊客阿貝爾（David Abel）也跟妻子上甲板。他透露夫婦倆曾和其他英國乘客同桌共進晚餐，其中一名英國人卻成為7日新增41名確診者中的一人，不得不離船就醫，為此他感到「非常遺憾」。

美籍遊客菲利浦和蓋伊‧克特夫婦（Phil and Gay Courter）則說，他們的醫師親戚跟美國疾管中心談過，稱病毒很有可能透過船上的空調系統傳播，並指有家私人醫療專機公司願意接他們離開，卻遭到日本政府阻撓。

他們表示，希望美國與他國政府跟日本商討撤僑工作，既然有辦法從武漢撤僑，就應設法從鑽石公主號撤僑。日媒報導，美方正和日本交涉，希望想辦法將船上428名美國人先運往美軍駐日基地，再送回美國本土。