聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／公主號隔離日記：第三天 船上首度「放風」
爆發武漢肺炎群聚感染的鑽石公主號郵輪，正在日本橫濱港外進行為期14天的隔離檢疫。昨日進入第3天，船上乘客首度獲准到甲板短暫「放風」。有美國乘客對外求援，聲稱有私人醫療專機公司願助他們回美國，卻遭日方阻止。
香港籍遊客雅德莉．黃（Yardley Wong）表示，所有乘客都能上甲板稍微放鬆，呼吸自由空氣、跟其他人互動、看看風景和眺望遠處的城市。雖然在甲板只能停留30分鐘，但不用困在艙房裡面，至少讓人覺得還活著。
雅德莉．黃也用手機拍到，日方用船舶運來補給，船員則將甲板畫分出好幾個區域，供不同層艙房的乘客活動，但不同區域之間有著緩衝區，避免乘客彼此接觸。
之前受訪過的英國遊客阿貝爾（David Abel）也跟妻子上甲板。他透露夫婦倆曾和其他英國乘客同桌共進晚餐，其中一名英國人卻成為7日新增41名確診者中的一人，不得不離船就醫，為此他感到「非常遺憾」。
美籍遊客菲利浦和蓋伊‧克特夫婦（Phil and Gay Courter）則說，他們的醫師親戚跟美國疾管中心談過，稱病毒很有可能透過船上的空調系統傳播，並指有家私人醫療專機公司願意接他們離開，卻遭到日本政府阻撓。
他們表示，希望美國與他國政府跟日本商討撤僑工作，既然有辦法從武漢撤僑，就應設法從鑽石公主號撤僑。日媒報導，美方正和日本交涉，希望想辦法將船上428名美國人先運往美軍駐日基地，再送回美國本土。
根據日本厚生勞動省統計，鑽石公主號2600名乘客中，60歲以上長者多達2133人，未成年也有38人。考量船上不自由的生活將持續下去，為了照顧這些人的心理健康，厚勞省坦承目前仍無方案，必須盡快想出對策。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言