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影／公主號隔離日記：第三天 船上首度「放風」

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
鑽石公主號郵輪自5日起進行14天隔離檢疫。艙房有陽台的乘客把握時間出來曬太陽透透氣。路透／讀賣新聞

爆發武漢肺炎群聚感染的鑽石公主號郵輪，正在日本橫濱港外進行為期14天的隔離檢疫。昨日進入第3天，船上乘客首度獲准到甲板短暫「放風」。有美國乘客對外求援，聲稱有私人醫療專機公司願助他們回美國，卻遭日方阻止。

香港籍遊客雅德莉．黃（Yardley Wong）表示，所有乘客都能上甲板稍微放鬆，呼吸自由空氣、跟其他人互動、看看風景和眺望遠處的城市。雖然在甲板只能停留30分鐘，但不用困在艙房裡面，至少讓人覺得還活著。

雅德莉．黃也用手機拍到，日方用船舶運來補給，船員則將甲板畫分出好幾個區域，供不同層艙房的乘客活動，但不同區域之間有著緩衝區，避免乘客彼此接觸。

之前受訪過的英國遊客阿貝爾（David Abel）也跟妻子上甲板。他透露夫婦倆曾和其他英國乘客同桌共進晚餐，其中一名英國人卻成為7日新增41名確診者中的一人，不得不離船就醫，為此他感到「非常遺憾」。

美籍遊客菲利浦和蓋伊‧克特夫婦（Phil and Gay Courter）則說，他們的醫師親戚跟美國疾管中心談過，稱病毒很有可能透過船上的空調系統傳播，並指有家私人醫療專機公司願意接他們離開，卻遭到日本政府阻撓。

他們表示，希望美國與他國政府跟日本商討撤僑工作，既然有辦法從武漢撤僑，就應設法從鑽石公主號撤僑。日媒報導，美方正和日本交涉，希望想辦法將船上428名美國人先運往美軍駐日基地，再送回美國本土。

根據日本厚生勞動省統計，鑽石公主號2600名乘客中，60歲以上長者多達2133人，未成年也有38人。考量船上不自由的生活將持續下去，為了照顧這些人的心理健康，厚勞省坦承目前仍無方案，必須盡快想出對策。

爆發群聚感染的鑽石公主號，隔離檢疫7日邁入第三天。乘客首度獲准短暫放風，媒體拍到有人在甲板上散步做體操。美聯社

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