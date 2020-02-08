韓國瑜：不能因中央有新勸導方針 就忽視口罩不足現實

高雄市長韓國瑜今天下午在Line群組中表示，中央過去不斷強調口罩供應絕對充分，高雄市一直以來都相信中央、也全力配合中央防疫，相信中央在配給資源上，會優先給第一線的同仁，但不能因為現在中央有新的勸導方針，就忽視供給不足的現實；面對嚴峻的疫情，現在最重要的，是中央統一徵用口罩後要如何充分供應。

韓國瑜表示，最近戴口罩的議題討論相當熱烈，高雄作為一級防疫開設區，而他身為最高指揮官，也以最嚴格標準來自我要求。

他說，目前全國普遍的現象是，除非在非常空曠的郊外，否則都會區大多數民眾外出到街上還是會戴口罩，搭高鐵、捷運等大眾運輸工具時也都會戴口罩，難道街上的民眾都是刻意和政府唱反調嗎？絕對不是！而是因為民眾有防疫意識自主需求。

他說：「中央過去不斷強調口罩供應絕對充分，我們一直以來都相信中央、也全力配合中央防疫，相信中央在配給資源上，會優先給第一線的同仁。我認為不能因為現在中央有新的勸導方針，就忽視供給不足的現實，面對嚴峻的疫情，現在最重要的，是中央統一徵用口罩後要如何充分供應，高雄市政府也會與中央共同攜手合作，降低市民面對口罩不足的恐慌心理，全力抗疫。」

他提配高雄市民，國內流感疫情仍處高峰，也要多加注意。