抗武漢肺炎 郝龍斌籲國民黨速成立專業小組

面對武漢肺炎肆虐，參選國民黨補選的前副主席郝龍斌建議黨內成立專家小組，協助政府防疫。郝辦下午補充說明，郝龍斌認為，國民黨過去已培養出很多公衛專家、衛生專家，或環保事務上處理過相關問題的專家與行政人才，此時黨內應該盡速成立一個專業的抗武漢肺炎小組，針對國民黨在抗武漢肺炎問題上可以給執政的民進黨哪些建議，以及黨員如何協助防疫這些事情，可以有一個共識和努力的方向。

郝龍斌表示，國民黨立院黨團此刻應扮演好忠誠的在野黨角色，協助並監督政府全面做好防疫工作；專家小組提出的專業建議，也應該透過黨團具體落實。

郝龍斌並重申，在武漢肺炎的防疫議題上，國民黨應該拋下朝野之間的對立，大家一起來防衛全民的健康，這也是國民黨與民進黨可以朝野合作的議題。他也認為，藍綠之間為了全民的健康與全民的利益，本來就該合作。

郝龍斌也提醒，在防疫這些事情上，他最近看到出現很多口水，感到十分不以為然；因為面對疫情，台灣內部一定要團結，不要有口水，尤其在這段時間內，大家一定要團結一致，把防疫、全民健康的工作做到最好。