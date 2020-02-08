快訊

戶外也可能感染武漢肺炎！病毒透過這管道傳播

徐正文到底是誰？武漢台協會長蕭永瑞說明專機真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抗武漢肺炎 郝龍斌籲國民黨速成立專業小組

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
國民黨主席候選人郝龍斌籲國民黨速成立專業的抗武漢肺炎小組。圖／取自郝龍斌臉書

面對武漢肺炎肆虐，參選國民黨補選的前副主席郝龍斌建議黨內成立專家小組，協助政府防疫。郝辦下午補充說明，郝龍斌認為，國民黨過去已培養出很多公衛專家、衛生專家，或環保事務上處理過相關問題的專家與行政人才，此時黨內應該盡速成立一個專業的抗武漢肺炎小組，針對國民黨在抗武漢肺炎問題上可以給執政的民進黨哪些建議，以及黨員如何協助防疫這些事情，可以有一個共識和努力的方向。

郝龍斌表示，國民黨立院黨團此刻應扮演好忠誠的在野黨角色，協助並監督政府全面做好防疫工作；專家小組提出的專業建議，也應該透過黨團具體落實。

郝龍斌並重申，在武漢肺炎的防疫議題上，國民黨應該拋下朝野之間的對立，大家一起來防衛全民的健康，這也是國民黨與民進黨可以朝野合作的議題。他也認為，藍綠之間為了全民的健康與全民的利益，本來就該合作。

郝龍斌也提醒，在防疫這些事情上，他最近看到出現很多口水，感到十分不以為然；因為面對疫情，台灣內部一定要團結，不要有口水，尤其在這段時間內，大家一定要團結一致，把防疫、全民健康的工作做到最好。

武漢肺炎 國民黨 郝龍斌
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

國民黨主席補選 江啟臣大氛圍有利 郝龍斌有組織優勢

國民黨主席補選／郝龍斌有組織優勢 江啟臣青壯派加分

郝龍斌：國民黨應成立專家團隊協助抗疫

國民黨主席補選 江啟臣1號 郝龍斌2號

相關新聞

韓國瑜：不能因中央有新勸導方針 就忽視口罩不足現實

高雄市長韓國瑜今天下午在Line群組中表示，中央過去不斷強調口罩供應絕對充分，高雄市一直以來都相信中央、也全力配合中央防...

抗武漢肺炎 郝龍斌籲國民黨速成立專業小組

面對武漢肺炎肆虐，參選國民黨補選的前副主席郝龍斌建議黨內成立專家小組，協助政府防疫。郝辦下午補充說明，郝龍斌認為，國民黨...

網傳立委每人獲2千口罩 高虹安闢謠：社會不缺「口造」

網路社群近日流傳一則消息，指稱每一位立委報到時，都拿到行政院撥給的2000個公務口罩，可能就是公務口罩不足以因應醫療需求...

徐國勇驚喜現身新港六興宮 祈求媽祖庇佑台灣

嘉義縣新港鄉溪北六興宮今天中午12點舉行「正黑面三媽元宵起駕大典遶境儀式」由行政院內政部長徐國勇及嘉義縣長翁章梁擔任扶轎...

國民黨主席補選 江啟臣大氛圍有利 郝龍斌有組織優勢

國民黨主席補選3月7日投票，前副主席郝龍斌與立委江啟臣對決態勢確立。因兩人差20歲，這場選舉也被解讀是「世代對決」。熟悉...

藍中常委選舉無新意？ 黨務人士：恐仍換票聯盟決勝負

國民黨中常委3月7日改選，因2020敗選後黨內青壯派疾呼，這次常委改選也被賦予內造化與年輕化期待。但熟悉黨內選務黨務人士...

國民黨中常委改選「仍是換票聯盟決勝負」

國民黨中常委3月7日改選，因2020敗選後黨內青壯派疾呼，這次常委改選也被賦予內造化與年輕化期待。但熟悉黨內選務黨務人士分析，依現行中常委選制與投票結構看，最後仍是換票聯盟決勝負。

國民黨主席補選／郝龍斌有組織優勢 江啟臣青壯派加分

國民黨主席補選3月7日投票，前副主席郝龍斌與立委江啟臣對決態勢確立。因兩人差20歲，這場選舉也被解讀是「世代對決」。熟悉黨內選舉黨務人士分析，郝有組織優勢，但大氛圍對江有利。

陳水扁退出政壇勤PO照 挺政府防疫也透露保外就醫准延

前總統陳水扁在總統、立委大選之後宣布退出政壇，不再發表文章或影像，不過，他仍以照片讓關心他的友人知道他近況，包括本月4日...

與陳以信在台南設聯合服務處 洪秀柱：要為台南盡心力

國民黨前主席洪秀柱日前到台南參選立委雖落敗，但她表示已與台南結下「不解之緣」，為兌現選前對鄉親的承諾，繼續在台南服務地方...

江啟臣挺「禁送」防疫物資 馬被批戴口罩不需無限上綱

登記參選國民黨主席的立委江啟臣今天上午出席東勢新丁粄節開幕式，媒體詢問目前國民黨主席、中常委呼籲禁送支持者口罩、酒精，江...

野柳淨港百名勇士跳水祈運 侯友宜：有信心疫情會過去

今年野柳神明淨港文化祭今天在野柳保安宮前盛大展開，百年傳統「水裡來、火裡去」祈福儀式，有百位勇士創意鼠年裝扮跳水祈求好運...

熱門新聞

國家級警報揭鑽石公主號遊客行蹤 曾去過北車、101等近40個地點

全球疫情地圖／國內再添一例武漢肺炎確診 將廣東省列入一級疫區

國內再添一例武漢肺炎確診 確診夫妻之子也染病

大陸疫情整理包／大陸四省宣布封村！確診達34121例、累計718死

鑽石公主號旅客曾下船 首發「細胞訊息」給北北基居民

影／搭捷運公車要戴口罩嗎？衛福部影片給答案 網友全傻了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。