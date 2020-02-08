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網傳立委每人獲2千口罩 高虹安闢謠：社會不缺「口造」

聯合報 / 記者蔡晉宇／即時報導
民眾黨立委高虹安。 本報系資料照

網路社群近日流傳一則消息，指稱每一位立委報到時，都拿到行政院撥給的2000個公務口罩，可能就是公務口罩不足以因應醫療需求的原因之一。對此，民眾黨立委高虹安在臉書闢謠表示，2000個口罩是報到當天供全院約1500名進出人員當天使用，非每一位立委都收到2000個，「社會缺的是口罩、不缺口造」。

高虹安表示，得知此消息時感到非常不解，因為自己辦公室並未收到2000個口罩，和行政院求證，也確定並未發給每位立委2000個口罩。她打趣地說，可以排除不是因為自己「被邊緣」而沒領到。

高虹安指出，2月1日立委報到日當天，立院確實在政院協助下取得共2000個口罩，以因應當天超過1500人進出的公務活動；但「總共2000個口罩」和「每位立委拿到2000個口罩」一來一往相差100倍以上，錯誤指控根本毫無根據。

高虹安呼籲，此時應全國上下一心防疫，避免如此不實謠言試圖製造社會對立、仇恨。她提醒，捏造或散播不實謠言造成社會大眾恐慌，可能受拘留或罰鍰處罰。提醒在網路上張貼、轉傳相關言論前，應謹慎查證，避免錯誤訊息藉由網路傳播，影響社會安寧。

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