徐國勇驚喜現身新港六興宮 祈求媽祖庇佑台灣

嘉義縣新港鄉溪北六興宮今天中午12點舉行「正黑面三媽元宵起駕大典遶境儀式」由行政院內政部長徐國勇及嘉義縣長翁章梁擔任扶轎官，廟方在祭拜儀式結束後，因應武漢肺炎疫情爆發，以象徵金木水火土的火爐及媽祖符令進行消災祈福儀式。

徐國勇表示，他今天代表蔡英文總統及行政院長蘇貞昌，感謝媽祖娘娘保佑台灣，讓台灣對武漢肺炎能有效防疫，期望媽祖能讓台灣順利度過這次疫情。

翁章梁表示，每年元宵節正黑面三媽都會舉行遶境儀式，今年的武漢肺炎造成全世界的恐慌，他與徐國勇特別到六興宮祈求媽祖保佑嘉義，讓台灣這塊土地的民眾生活都能安定，也希望讓武漢肺炎疫情在台灣有驚無險平安度過。

翁章梁說，不同政府執政也會影響老百姓面對疫情發生時的恐慌程度，台灣各地今天都在舉辦遶境、拜媽祖儀式，雖然武漢肺炎還是存在，但大家的生活並沒有受到太大影響，這都要感謝媽祖庇佑以及台灣政府，在很快的時間內提出讓民眾安心的方案。