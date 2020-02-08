國民黨主席補選 江啟臣大氛圍有利 郝龍斌有組織優勢

國民黨主席補選3月7日投票，前副主席郝龍斌與立委江啟臣對決態勢確立。因兩人差20歲，這場選舉也被解讀是「世代對決」。熟悉黨內選舉黨務人士分析，郝有組織優勢，但大氛圍對江有利。

黨務人士表示，黨內選舉除非特別有爭議人選，否則黨員對誰勝出可能都無所謂，組織人情懇託仍是影響最後投票動向關鍵，特別是台北市以外非自主黨員較多的非都會型縣市影響更大。

至周二為止，國民黨有效黨員數27萬5000人，其中約19萬人是65歲以上、低收等免繳黨費黨員，其餘約1萬人是終身黨員，浮動黨員數僅6萬多人。其中，黃復興黨部有6萬多人。

黨務人士分析，就組織系統來看，江啟臣有全國議會議長系統支持，郝龍斌則有農會系統相挺，若農會系統能有效幫郝打通非自主黨員較多非台北市縣市，組織戰力會勝於江。

至於被黨內解讀多數挺郝龍斌的黃復興黨部，黨務人士說，黃復興黨員數占總數不到四分之一，更何況「現在的黃復興已不是純黃復興」，影響有限。

外界解讀國民黨有效黨員年長者居多，有利郝龍斌。但黨務人士認為，國民黨黨員除人情外，議題選擇的投票自主性很高，像2017年前主席吳敦義能當選，就是黨內普遍認為要有穩定領導促成。

黨務人士再舉例，2016年主席補選前主席洪秀柱對上前副主席黃敏惠，包含吳敦義等大老及地方重量級領袖也都幫黃運作，黨員結構也對本省籍的黃有利，但最後洪還是過，就是因當時覺得欠洪一個公道。

黨務人士表示，國民黨現在再經歷重大敗選，讓黨內看到必須世代交替的壓力，所以這次選舉的大氛圍會對屬青壯世代的江啟臣比較有利。

該黨務人士說，距投票日還一個月，郝龍斌與江啟臣誰能在2月23日號召更多黨員繳黨費後取得投票資格，也會左右勝負。