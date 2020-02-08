藍中常委選舉無新意？ 黨務人士：恐仍換票聯盟決勝負

國民黨中常委3月7日改選，因2020敗選後黨內青壯派疾呼，這次常委改選也被賦予內造化與年輕化期待。但熟悉黨內選務黨務人士分析，依現行中常委選制與投票結構看，最後仍是換票聯盟決勝負。

該黨務人士說，這次中常委選舉，具參選資格的中央委員與具有投票權的黨代表與選出本屆中常委一致，結構沒改變，結果變化也不大，一下子要有大規模改變也很難，選舉結果當然難有新意。

黨務人士說，中常委選舉只有黨代表投票，與黨員投黨主席是兩個不同層次的投票行為，黨代表要支持哪個黨主席候選人，不會與黨主席選舉連結。相對的在黨主席補選兩強相爭下，有意競選中常委的中央委員除非本身早以色彩鮮明，也不會輕易選邊，否則順了姑意逆了嫂意，反而不利自己的中常委選舉選情。

國民黨中常委改選周四完成登記，總計49人參選，其中僅4名現任立委登記參選，比不上現任中常委當選人數。值得注意的是，原32名票選中常委，僅17人登記連任，換血仍可期待。這 49名參選人，包含立委、縣市長、地方民代、鄉鎮市長、鄉鎮市代等具公職身分人數有18人，其中不乏青壯世代從政人士，仍被黨內賦予廣義內造化期待。

但黨務人士表示，國民黨中常委選舉採限制連記制，換票聯盟勢必仍會影響選舉；而以投票結構與現任中常會體系仍一致來看，有實力者仍然是特定人，頂多換成二代接班，參選人要當選，勢必還是要屈從體制，難有新氣象。

至於內造化，黨務人士說，去年全代會修改黨章後，黨主席原就可指定五名縣市長進中常會，只是前主席吳敦義不願找那些人進來；本屆中常會原當選立委就不少，但卻幾乎不出席，現在又喊內造化沒有意義。