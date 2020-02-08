陳水扁退出政壇勤PO照 挺政府防疫也透露保外就醫准延

前總統陳水扁在總統、立委大選之後宣布退出政壇，不再發表文章或影像，不過，他仍以照片讓關心他的友人知道他近況，包括本月4日台中監獄同意他的保外就醫再延3個月，他也不忘挺中央政府的口罩措施，到戶外運動不戴口罩。

陳水扁在大選期間以「澆水園丁」全力為「一邊一國行動黨」拉立委票，可是選舉結果，一邊一國行動黨沒有區域立委當選，政黨得票數也未能分配到不分區立委，他即宣布退出政壇，一邊一國行動黨不久也解散。

宣布退出政壇之後，陳水扁雖不再臉書發表文章，也不再用影像「踹共」，但還是隨時拍照紀錄日常生活，讓他的友人知道他的近況，也表現對時事的關注。

武漢肺炎疫情爆發後，很多民眾搶口罩，他於1月28日就在臉書和Line群組貼出當總統任內抗SARS、巡視醫院的照片，強調那時他也沒有戴口罩；1月30日貼出到戶外散步，向其他人揮手的照片，並寫著「穿乎燒多運動身體好．傳染病離遠遠免煩惱」，沒戴口罩；2020年2月2日20點20分，他自拍照做為「202002022020」的紀念。2月5日他上傳一張戴口罩的照片，圖片說明是「阿扁抗煞不戴口罩，做個割草快樂志工則戴起口罩」，照片中他推著割草機。

2月6日，陳水扁貼出一幅他在監獄的畫照，文字說明是「2020大選後，2月4日矯正單位再度准延3個月，阿扁暫時可以不回鬼地方」。