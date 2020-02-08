快訊

鑽石公主號乘客寫隔離日誌 曝：口罩不夠用

「1/31你在哪裡？」疫情來襲時的自我心理照顧

陳水扁退出政壇勤PO照 挺政府防疫也透露保外就醫准延

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
前總統陳水扁在臉書和Line群組貼照挺政府的防疫措施。圖／翻攝陳水扁臉書

前總統陳水扁在總統、立委大選之後宣布退出政壇，不再發表文章或影像，不過，他仍以照片讓關心他的友人知道他近況，包括本月4日台中監獄同意他的保外就醫再延3個月，他也不忘挺中央政府的口罩措施，到戶外運動不戴口罩。

陳水扁在大選期間以「澆水園丁」全力為「一邊一國行動黨」拉立委票，可是選舉結果，一邊一國行動黨沒有區域立委當選，政黨得票數也未能分配到不分區立委，他即宣布退出政壇，一邊一國行動黨不久也解散。

宣布退出政壇之後，陳水扁雖不再臉書發表文章，也不再用影像「踹共」，但還是隨時拍照紀錄日常生活，讓他的友人知道他的近況，也表現對時事的關注。

武漢肺炎疫情爆發後，很多民眾搶口罩，他於1月28日就在臉書和Line群組貼出當總統任內抗SARS、巡視醫院的照片，強調那時他也沒有戴口罩；1月30日貼出到戶外散步，向其他人揮手的照片，並寫著「穿乎燒多運動身體好．傳染病離遠遠免煩惱」，沒戴口罩；2020年2月2日20點20分，他自拍照做為「202002022020」的紀念。2月5日他上傳一張戴口罩的照片，圖片說明是「阿扁抗煞不戴口罩，做個割草快樂志工則戴起口罩」，照片中他推著割草機。

2月6日，陳水扁貼出一幅他在監獄的畫照，文字說明是「2020大選後，2月4日矯正單位再度准延3個月，阿扁暫時可以不回鬼地方」。

今天的照片與防疫也點關係，是在高雄市美術館園區遇到一位載運工地土的卡車司機，司機隔著鐵網圍籬要求和陳水扁合照，拍下照片之後，陳水扁打趣「不知道誰被隔離？」

前總統陳水扁在臉書和Line群組貼照透露保外就醫准再延3個月。圖／翻攝陳水扁臉書

口罩 陳水扁 武漢肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

區隔中國人 央廣前總台長：護照改為台灣 括號加註ROC

才說退出政壇…阿扁又發口罩文 網友神寓言「繼續裝阿」

攻擊范瑋琪哈佛學歷 邱毅：何不用同標準檢視蔡英文？

陳水扁保外醫治講四方 法官異動頻換人

相關新聞

陳水扁退出政壇勤PO照 挺政府防疫也透露保外就醫准延

前總統陳水扁在總統、立委大選之後宣布退出政壇，不再發表文章或影像，不過，他仍以照片讓關心他的友人知道他近況，包括本月4日...

與陳以信在台南設聯合服務處 洪秀柱：要為台南盡心力

國民黨前主席洪秀柱日前到台南參選立委雖落敗，但她表示已與台南結下「不解之緣」，為兌現選前對鄉親的承諾，繼續在台南服務地方...

江啟臣挺「禁送」防疫物資 馬被批戴口罩不需無限上綱

登記參選國民黨主席的立委江啟臣今天上午出席東勢新丁粄節開幕式，媒體詢問目前國民黨主席、中常委呼籲禁送支持者口罩、酒精，江...

野柳淨港百名勇士跳水祈運 侯友宜：有信心疫情會過去

今年野柳神明淨港文化祭今天在野柳保安宮前盛大展開，百年傳統「水裡來、火裡去」祈福儀式，有百位勇士創意鼠年裝扮跳水祈求好運...

索取馬英九福卡 民眾7點半起大早排隊搶第一

前總統馬英九今天上午到台中潭子潭水亭發放福卡，廟方也準備小燈籠贈送，吸引民眾大排長龍索取。排在第一位的22歲女粉絲為了搶...

武漢肺炎釀口罩配帶時機爭論 馬英九：必要時戴上口罩

武漢肺炎疫情延燒，為確保避免受到感染，連帶造成國內搶排口罩亂象，引爆國人口罩配戴頻率爭論。小年夜上市場宣導民眾平日多戴口...

影／低調訪美 賴清德：拜訪不公開 對台幫助較大

副總統當選人賴清德3日起訪問美國華府，被視為外交突破，但賴此行相當低調，面對媒體始終未發言；賴清德直到7日結束智庫會談後...

國民黨主席補選 江啟臣1號 郝龍斌2號

國民黨主席補選昨完成號次抽籤，候選人江啟臣一號、郝龍斌二號。因應武漢肺炎，並為維護選風，國民黨禁候選人及支持者致贈口罩、酒精等防疫物資，違者最重開除黨籍。江啟臣昨建議改採黨員線上投票，但黨中央表示來不及，要討論也要等明年正式黨主席改選。

疫情燒…立院何時上工 14日朝野協商

立法院長游錫堃昨拜會在野黨團與立法院前院長王金平。民眾黨和時代力量建議二月十八日立院開議，游錫堃表示，十四日將召集朝野黨團協商，依照憲法規定，行政院長必須在二月底前到立院施政報告，廿七日之前一定要開議；游也表示，他會保持議事中立，「雖然我是民進黨，不會偏袒民進黨」。

新國會優先議案 綠拚監委、前瞻等5案

針對開議後的優先法案，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，本會期較重要的有兩大預算案與三個人事同意權案要處理，包括民國一○九年度國營事業預算、前瞻二期特別預算，還有通傳會（ＮＣＣ）委員、監察委員、考試委員的人事同意權案。

新聞眼／既官方又民間…520前訪美 賴成台美外交活棋

準副總統賴清德此行訪美，占盡天時地利人和。

賴清德出席美「國家祈禱早餐會」 蕭美琴：民間身分交流

準副總統賴清德六日出席美國「國家祈禱早餐會」，一同與會的還有美國總統川普、副總統潘斯、眾議院議長波洛西等人，被視為台美斷交後的外交突破。據指出，賴清德坐在第一排，在國務卿龐培歐等官員的隔壁桌，但並沒有機會接觸川普。

熱門新聞

國家級警報揭鑽石公主號遊客行蹤 曾去過北車、101等近40個地點

北市遭隔離女子跟朋友逛賣場 被抓包在外閒晃3.5小時

全球疫情地圖／國內再添一例武漢肺炎確診 累計17例

鑽石公主號旅客曾下船 首發「細胞訊息」給北北基居民

大陸疫情整理包／大陸四省宣布封村！確診達34121例、累計718死

國內再添一例武漢肺炎確診 確診夫妻之子也染病

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。