寶瓶星號靠港 親友等待有信心：船上都沒發燒

防疫武漢肺炎，中央流行疫情指揮中心禁止國際郵輪靠泊我國港口，郵輪寶瓶星號原本昨天就要停靠基隆港，前天起只能在日本那霸外海海域周邊逗留，今11點半終於靠港基隆港；有親友上午已經迫不及待到港等待，他指出都和船上有聯繫，「船上都OK，都沒有傳出發燒」。

該親友指出，整船都從台灣出去，出去時都有檢查有無發燒等，都ＯＫ，「應該不會發生這種事（隔離）吧」，很有信心他們可以下船。據了解，若全船經4小時檢疫，都無人確診武漢肺炎，最快傍晚5點可讓船上台灣人返家，不過外國人尚沒辦法入境。