與陳以信在台南設聯合服務處 洪秀柱：要為台南盡心力

國民黨前主席洪秀柱日前到台南參選立委雖落敗，但她表示已與台南結下「不解之緣」，為兌現選前對鄉親的承諾，繼續在台南服務地方，今天上午為她所創辦的中華青雁和平教育基金會台南分會、洪秀柱及國民黨新科不分區立委陳以信聯合服務處舉行揭牌儀式。

洪秀柱說，對於台南鄕親在選舉期間的大力支持，她感恩在心，選前她曾允諾不論當選與否，選後都要為台南在地服務盡一分心力。因此，她決定為她所創辦的靑雁基金會設置台南分會，同時，與新科立委陳以信共同在台南市東區成立聯合服務處。

洪秀柱表示，雖然她沒有當選立委，但曾任8屆立委及立法院副院長，對於地方選民服務案件，除了與在地與國民黨及無黨籍議員合作之外，不分區立委陳以信也將以台南子弟身分，加入為地方服務的陣營。

另外，她認為，台南長期由民進黨執政，國民黨地方人才明顯出現斷層，所以她盼藉此基地統籌各方資源，為黨培訓青年、協助做好深耕地方的基礎工作。

同時她也希望未來在地方的兩岸宮廟信仰往來、鄭成功文化交流、南台灣學術合作、農漁特產品兩岸貿易、觀光與兩岸航線發展等持續努力，促進兩岸交流。