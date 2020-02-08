江啟臣挺「禁送」防疫物資 馬被批戴口罩不需無限上綱

登記參選國民黨主席的立委江啟臣今天上午出席東勢新丁粄節開幕式，媒體詢問目前國民黨主席、中常委呼籲禁送支持者口罩、酒精，江表示，基本上是支持的，目前防疫當下，這些防疫物資不管是口罩、酒精，拿來做競選、小物文宣都不恰當，應把防疫物資留給為最需要的人，防疫當下適合再作為文宣物資。

但若送防疫物資是否有嚴重要要開除黨籍？江啟臣說，黨紀就按照黨中央規定，所有參與黨公職選舉的人，不管是主席、中常委，都有簽切結書不請客、不送禮，大家一切要照規矩，否則有可能喪失參選資格。

現在鬧口罩荒，不少人批評前總統馬英九一直戴口罩。江啟臣認為，每個人是否選擇戴口罩？應依照專業建議。雖政府、專業人士有提醒何時要配戴，但公眾人物要不要戴應有特殊考量，大家一起把防疫做好，不要過度擔心，無限上綱。