居家檢疫趴趴走 黃珊珊：入境有三天空窗，盼中央補洞

武漢肺炎疫情持續延燒，北市繼前天傳出有2名居家隔離個案逕自外出後，又傳出有一名居家檢疫的男子，昨下午外出到超商採購，被當地里長當場抓包，超商也被迫歇業並進行消毒工作。北市衛生局也針對一男一女分別違反居家檢疫和居家隔離規定外出趴趴走，開罰一萬元與六萬元。

對於北市接二連三有居家隔離或是居家檢疫的民眾逕自外出，北市府副市長黃珊珊表示，已要求警察局、衛生局、民政局等三個單位加強橫向聯繫，所以訊息要查證確實才可以對外說明。

黃珊珊強調，北市府絕對不隱匿，但消息不可以趕在市府公布前就先跑出去，不然只是徒增民眾恐慌。

民政局表示，該名邱姓男子是由廈門入境，7日上午區公所始接獲內政部通報為「居家檢疫」名單後，里幹事即透過電話聯絡邱姓男子，得知邱君在台無固定居所，並於便利商店逗留，立即先將該男子留置。區公所評估便利商店公共場所無法有效進行居家檢疫，會同里辦公處、健康中心、消防及警察單位前往評估，並由消防局派遣救護車將邱姓男子安置，便利商店也已經完成消毒。

黃珊珊表示，由於居家檢疫都是由民政系統負責管控，但是里幹事拿到內政部檢疫名單卻是民眾入境三天後，換句話說也就是有三天的空窗期，這是很大的問題，已向中央反映，希望可以加快通知時間，不然這對地方政府而言也是一個困擾。

不過黃珊珊也提到，相較於居家隔離，居家檢疫都是風險比較低的人，只是具有中港澳旅遊史，呼籲民眾也不要太緊張。

黃珊珊表示，目前已要求警政、民政、衛生等三個單位要一體作業，要確切掌握居家隔離、檢疫民眾的狀況，另也要回報應變小組，一旦確認就公布消息，不要任由疫情消息滿天亂飛。