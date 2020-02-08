野柳淨港百名勇士跳水祈運 侯友宜：有信心疫情會過去

今年野柳神明淨港文化祭今天在野柳保安宮前盛大展開，百年傳統「水裡來、火裡去」祈福儀式，有百位勇士創意鼠年裝扮跳水祈求好運。

市長侯友宜表示，神明淨港「水裡來，火裡去」的百年傳統祈福儀式，是新北市重要的無形文化資產，萬里信眾透過向開漳聖王祈福，庇佑漁獲年年豐收。每年眾所矚目的勇士跳水更是年年秒殺，今年還有許多勇士以鼠裝跳水相當有創意，也歡迎民眾參加神明淨港活動後，晚上也可至平溪放天燈，體驗新北兩大元宵活動，一同熱鬧過元宵。

侯友宜説，中央公布公主號遊客曾到新北野柳、九份等5個地方都已加強消毒，有信心疫情會過去。

為加強武漢肺炎防疫，並讓民眾安心參加活動，現場除設立防疫站及製作告示牌，並要求所有跳水勇士進行量額溫，製作海鮮料理人員戴口罩及手套，也安排工作人員於保安宮入口處，協助民眾入廟前噴酒精消毒液及量額溫。

今年跳水活動首次設置獎金，鼓勵民眾以鼠年創意裝扮進行跳水，增添應景年味。除了有鼠車、飛機及新穎的氣球鳥造型勇士，另有游先生號召親友8人特別裝扮成「料理鼠王」，搭配北海岸海鮮，手上拿著多種的漁獲海鮮氣球及廚具；每年來參加跳水的張先生一家三口，則打扮成「一家眷鼠」應景。所有勇士完成跳水後，皆可獲得客製化「勇士證」，為自己壯舉留下光榮紀錄。

今年跳水勇士最年長為高齡78歲的葉黃玉雲女士，天天有晨泳習慣，還曾參與泳渡日月潭及南灣活動，希望透過跳港儀式，祈求開漳聖王保佑；最低齡的是6歲學童詹佳茂，詹爸爸表示第一次帶兒子參加活動，因兒子想要挑戰自我，因此主動幫兒子報名，也成功完成挑戰，非常開心。

另外，曾獲獎無數的殘障奧運國手阮錦源也再度參與跳水，三十多年前車禍失去左小腿後，他開始學習游泳，希望可以激勵其他殘障人士不要放棄生命，勇敢接受挑戰，不斷突破自我的精采人生。

現場「北海岸海鮮料理創意大賽」優勝海鮮料理頒獎，並免費提供1000份讓民眾品嘗，由萬金石三區在地達人掌廚的小卷、白帶魚、鱙仔魚優勝料理新鮮美味，吸引大批民眾排隊嘗鮮。

其中，萬里區青溪婦女協會的「黃金鼠來寶」，料理靈感來自鎖管/飛魚卵元寶（水餃），將魚漿包入小卷等食材做成燒賣狀，鮮美滋味吃過難忘；金山區真歆料理隊的「白龍戲珠」，將當季水果融入酥炸白帶魚，再用橙汁入味，吃出不一樣的層次口感；石門區老梅社區媽媽隊的「鱙炒花生」，將酥炸的鱙仔魚淋上私房醬汁，再拌入花生，吃起來超涮嘴。

除原有的傳統科儀，今年也推出許多周邊活動，無論是超值海鮮福箱大拍賣、「好運擲筊大賽」等活動，都吸引滿滿人潮，開心將各種好康帶回家。