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索取馬英九福卡 民眾7點半起大早排隊搶第一

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
前總統馬英九今天上午到台中潭子潭水亭發放福卡，排在第一位的22歲女粉絲為了搶到馬前總統發的福卡，一早7點半就來排隊。記者余采瀅／攝影

前總統馬英九今天上午到台中潭子潭水亭發放福卡，廟方也準備小燈籠贈送，吸引民眾大排長龍索取。排在第一位的22歲女粉絲為了搶到馬前總統發的福卡，一早7點半就來排隊，她說，「拿到福卡很開心，也很有喜氣。」

馬英九在潭水亭發福卡時說，希望神明保佑台灣國運昌隆、人民安居樂業，並祝賀民眾大賺錢、賺大錢、錢大賺。

有一名陳姓阿嬤帶著4名孫子來排隊索取福卡，最大的孫子7歲、最小的僅2歲。陳阿嬤表示，自己是馬英九的粉絲，早上8點就帶著4名孫子來排隊，拿到馬英九的福卡很開心，真是大豐收！

立委楊瓊瓔今天上午陪同馬英九到潭子潭水亭及后里鎮安宮參拜，並發放福卡。楊瓊瓔表示，今天是元宵節，馬前總統之前過年到各地發福卡，但有很多鄉親反映沒拿到，所以馬前總統答應過年前還會再來，因為元宵節前都算過年，今天真的如願來發福卡，可以說是信守承諾。

現場大排長龍，許多民眾除了拿福卡，還自備手機、相機，請工作人員幫忙拍照，就是要與馬英九合影留念，也展現馬英九的超高人氣。

前總統馬英九今天上午到台中潭子潭水亭發放福卡，一名陳姓阿嬤帶著4名孫子來排隊索取福卡，最大的孫子7歲、最小的僅2歲。記者余采瀅／攝影
立委楊瓊瓔今天上午陪同前總統馬英九到台中潭子潭水亭及后里鎮安宮參拜，並發放福卡。記者余采瀅／攝影
前總統馬英九今天上午到台中潭子潭水亭發放福卡，廟方也準備小燈籠贈送，吸引民眾大排長龍索取。記者余采瀅／攝影

馬英九 元宵節 楊瓊瓔
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