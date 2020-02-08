索取馬英九福卡 民眾7點半起大早排隊搶第一

前總統馬英九今天上午到台中潭子潭水亭發放福卡，廟方也準備小燈籠贈送，吸引民眾大排長龍索取。排在第一位的22歲女粉絲為了搶到馬前總統發的福卡，一早7點半就來排隊，她說，「拿到福卡很開心，也很有喜氣。」

馬英九在潭水亭發福卡時說，希望神明保佑台灣國運昌隆、人民安居樂業，並祝賀民眾大賺錢、賺大錢、錢大賺。

有一名陳姓阿嬤帶著4名孫子來排隊索取福卡，最大的孫子7歲、最小的僅2歲。陳阿嬤表示，自己是馬英九的粉絲，早上8點就帶著4名孫子來排隊，拿到馬英九的福卡很開心，真是大豐收！

立委楊瓊瓔今天上午陪同馬英九到潭子潭水亭及后里鎮安宮參拜，並發放福卡。楊瓊瓔表示，今天是元宵節，馬前總統之前過年到各地發福卡，但有很多鄉親反映沒拿到，所以馬前總統答應過年前還會再來，因為元宵節前都算過年，今天真的如願來發福卡，可以說是信守承諾。