鑽石公主號傳又增武漢肺炎3例 新北連4天消毒警戒

鑽石公主號郵輪今天又增加3例武漢肺炎確診病例，日本NHK報導目前有64人染病，昨晚中央疫指揮情中心為此發布國家級警報。雖然離他們下船已經9天，但新北市府從本5日到遊客曾下船遊玩的地方消毒，今天上午又到瑞芳區南雅奇岩、金山區強薪公車站周邊消毒。

本5日得知上月31日鑽石公主號有2千多名遊客下船到北北基遊玩1天，事後轉往日本，卻發現有10人感染武漢肺炎，然後人數不斷增加，如今已達64人。新北市府根據一般郵輪遊客動態，前3天已主動到九份等地消毒，並向民眾宣導健康自主管理，要求一旦發現出問題馬上就診。

5日晚間先在瑞芳區九份老街封街消毒；6日到萬里區龜吼與野柳；昨天在平溪區天燈節會場、十分老街、十分車站、十分國小；今天上午9點轉往南雅奇岩、強薪公車站。原本評估南雅奇岩位在完全空曠的海岸，會大幅降低傳染機率，但為求慎重依然排定消毒。