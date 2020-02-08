殉職醫師李文亮遭質疑非英雄、吹哨者 王丹：無法苟同

首批對武漢肺炎發出警訊的「吹哨者」、大陸武漢市中心醫院眼科醫師李文亮日前感染武漢肺炎殉職。大陸民運人士王丹今天表示，關於李文亮醫生的去世，除了普遍的悲憤之外，也有一些聲音出來了，說他不是英雄，不是吹哨者，挖他的黑歷史說他曾經支持香港黑警等，「我無法苟同在這樣的時刻出來說這些話的行為」。

李文亮殉職讓大陸輿情沸騰，不過有網友起底，李文亮曾在微博發文，反對香港抗爭運動，甚至支持香港警察。作家顏擇雅昨就在臉書表示，她有許多臉友，而且都是相當理解中國的人，指出李文亮只是普通盡忠職守的醫生，不算是蔣彥永那種吹哨者。事實上，他當初如果選擇做吹哨者，今天應該還活著。「這說法雖然殘忍，但是我同意」。

王丹在臉書表示，李文亮醫生是不是英雄不是問題的根本。重要的是，李的遭遇代表了這次瘟疫揭示出的，中國缺乏言論自由的問題。網民推崇李文亮，主要是因為他的死，更能提醒人們這個問題。何必糾結於他是否嚴格符合「英雄」的定義呢？

其次，王丹說，正是因為李文亮不是英雄，甚至相反，李可能還曾經是體制的維護者，悼念他就更有意義。因為李的遭遇讓更多的「非英雄」們，更多的普通人知道了，「即使你不當英雄，也難逃中共的暴政。你即使不當劉曉波，也可能會成為李文亮」。

王丹說，通過悼念李文亮，讓更多的人認識到這一點，有什麼不好？何必糾結於他是不是「英雄」呢？

王丹表示，第三，李文亮或許曾經是體制的支持者，但最終說出了「一個社會需要有不同的聲音」這句話。就憑這句話，就應當給他鼓勵和尊重。一定非要是「英雄」才值得悼念嗎？

「作為牆外的人，我覺應當給牆內的人更多的鼓舞，而不是苛求。」王丹說，所以，他不能同意顏擇雅的看法。