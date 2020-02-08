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武漢肺炎釀口罩配帶時機爭論 馬英九：必要時戴上口罩

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
小年夜上市場宣導民眾平日戴口罩防疫的前總統馬英九上午再於臉書呼籲，民眾應減少出入人多的公共場所，「必要時戴上口罩」。圖／截自馬英九臉書

武漢肺炎疫情延燒，為確保避免受到感染，連帶造成國內搶排口罩亂象，引爆國人口罩配戴頻率爭論。小年夜上市場宣導民眾平日多戴口罩防疫的前總統馬英九上午於臉書呼籲，民眾應減少出入人多的公共場所，「必要時戴上口罩」。

馬英九表示，面對新型冠狀病毒的威脅，台灣社會展現高度防疫意識，各界齊心抗疫；今天是元宵節，也稱作上元節，是祭祀、祈福、全家團圓的重要日子，祈願疫情早日平息，大家身體健康、闔家平安。

馬英九也感謝所有防疫醫護人員辛勞，也彼此加油打氣、相互提醒，也呼籲落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，減少出入人多的公共場所，必要時戴上口罩，做好個人衛生防護，一起防堵疫病；「天佑台灣！兩岸平安！台灣加油！武漢加油！」

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