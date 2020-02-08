影／低調訪美 賴清德：拜訪不公開 對台幫助較大

副總統當選人賴清德3日起訪問美國華府，被視為外交突破，但賴此行相當低調，面對媒體始終未發言；賴清德直到7日結束智庫會談後才簡短發言指出，此行很多拜訪不便公開，目的是希望能對訪問有幫助，後續對台灣的幫助也會比較大。

與會的美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲不願談論會議內容，但表示賴清德此行訪美有機會見到許多美國老朋友，也能在上任前與美國政府官員交換意見，這很有幫助。

關於中國大陸外交部敦促美方不得安排政府官員和國會議員與賴清德進行任何形式的接觸，卜睿哲指出，希望中方可以克制，賴清德訪美並不代表台灣總統蔡英文將改變其對中國大陸的政策，或是改變其對美立場；卜睿哲也認為，蔡英文與賴清德在各方面的政策與立場都有共識。

賴清德7日上午赴智庫「哈德遜研究所」與智庫人士會談，與會人士包括美國國務院台灣協調處長藍鶯（Ingrid Larson）、AIT執行理事羅瑞智（John Norris）、卜睿哲（Richard Bush）、國防部前官員包士可（Joseph Bosco）等人。

賴清德會後主動走向媒體說，今天是最後一個拜訪行程，華府天氣不穩定，他很感謝媒體這幾天的採訪，由於很多拜訪不便公開，對採訪的媒體感到很抱歉；賴還說，目的是希望能夠對整個訪問有幫助，後續對台灣的幫助也會比較大。

記者追問是否滿意訪美行等問題，賴清德未回應，隨即搭車離去。

包士可會後受訪指出，很高興看到賴清德以副總統當選人身分訪美，他希望未來賴清德能以副總統身分再度訪問，也希望蔡英文能以總統身分訪華府，到國會演說，並會晤美國總統川普。

賴清德一行3日抵達華府，預計8日赴紐約見僑界人士；在華府6天期間會晤多位國會議員，5日赴白宮國安會、6日參加「國家祈禱早餐會」。

大陸外交部發言人華春瑩日前在記者會上敦促美方不得安排美領導人、政府官員和國會議員與賴清德進行任何形式的接觸，慎重妥善處理涉台問題，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號，以免對中美關係造成嚴重損害。