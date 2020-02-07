區隔中國人 央廣前總台長：護照改為台灣 括號加註ROC

武漢肺炎蔓延，亞洲面孔在國外遭排擠事件頻傳。日前還有台灣遊客在越南旅遊遭誤認為中國人，被拒絕登島入住。中央廣播電台前總台長邵立中今天在臉書提及2003年，當時陳水扁政府在護照加註台灣的往事，並認為如今民氣可用，政府應將護照上的名稱改以Taiwan 為主，用括號加註ROC，區隔更為清楚、也更容易辨識。

邵立中在陳水扁、蔡英文總統任內，兩度擔任央廣總台長。他回憶，在2003年，第一次執政的民進黨政府宣布護照加註台灣，以免國人旅遊時被誤為中國人，造成不必要的困擾；在當時的政治環境下，此舉引發不少爭議和在野國親兩黨的抨擊，「不過，以Republic of China 為護照正式國名，但用括號加註Taiwan 的新護照，還是在阿扁的堅持下，於當年的9月1日上路了」。

「17年之後，這個加註了Taiwan 的護照，仍然因為上面有China 字樣，而使台灣遊客在越南遭到驅趕。」邵立中認為，如果當年的民進黨政府沒有堅持加註台灣的政策，現在國人在海外所遭遇的麻煩和困擾，不知還要增加多少倍。

他表示，如今武漢肺炎肆虐，中國已成瘟疫之鄉，世人聞中國而色變，所以正是再次執政的民進黨政府，進一步深化護照正名政策的時候了，「值此民氣可用之際，政府應該將護照上的名稱改以Taiwan 為主，用括號加註ROC，讓台灣人在海外與中國人的區隔更為清楚、更容易辨識，減少因被誤認為是中國人所召來的困擾」。