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國家級警報揭鑽石公主號遊客行蹤 曾去過北車、101等近40個地點

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國家級警報 驗證新北消毒地點大部分正確

聯合報 / 記者施鴻基/新北即時報導

中央疫情指揮中心今天發布國家級警報訊息，以鑽石公主號郵輪遊客曾到場的地點，請上月31日凌晨6點到傍晚5點半曾造訪新北九份老街等46處地點的民眾，最好健康自主管理到本月14日。其中新北有6個點，市府已經前往其中5處消毒過，剩下的南雅奇岩空曠且通風良好，比較沒有問題。

鑽石公主號郵輪上月31日有2千名左右遊客下船遊玩，足跡遍及北北基，但事後發現船上遊客陸續傳出感染武漢肺炎消息，由遊客下船遊玩的地方人潮聚集，其中九份每天至少有1萬3千多名遊客造訪，事態嚴重。

新北市野柳、龜吼、十分寮、十分老街、九份老街、瑞芳南雅奇岩是這些遊客曾造訪的地點，連日來市府根拔一般遊客旅遊經驗，相當精準在其中5個點消毒過，好讓民眾安心。疫情中心傳出國家級簡訊，雖可能會讓民眾恐慌再度陷入恐慌，但至少讓民眾有了方向，不再盲目推測誰可能受感染。

九份 老街
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