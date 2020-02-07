北市信義區再傳居家檢疫男趴趴走 衛生局：最高罰15萬

武漢肺炎疫情延燒，北市前天有1名居家隔離男子及1名居家檢疫女子違反傳染病防治法擅自外出，最高可分別依法開罰30萬元、15萬元；今天下午又傳出信義區1名居家檢疫的中年男子違規外出到住家附近便利商店，被巡視的里長認出後通報，便利商店還因此消毒2小時；衛生局表示，約談蒐證後將依法處1萬到15萬元罰鍰，而日前違規的1男1女已約談完，程序妥善後就開罰。

衛生局表示，信義分局協助看管的1名中年男子是近日到過疫區，回台被要求居家檢疫的對象，該男子今天下午擅自外出到附近便利商店，遭人認出後通報，相關人員約傍晚5點才派救護車將該男安頓回到家中，同時便利商店與周遭環境也進行2小時全面消毒。

有民眾發現消毒還上網貼文說明信義區有居家隔離（應為檢疫）者跑出來在便利商店買東西，讓整間便利商店直接直接封鎖消毒，他原本想去取貨不知去取貨還是退貨比較好，甚至質疑「今天能進該便利商店嗎？」

衛生局說，根據傳染病防治法，接觸過確診病患達一定條件者須居家隔離，到過疫區者則須居家檢疫，都必須待在家中到潛伏期結束確定未受感染才能解除，期間不得擅自外出，衛生局也會每天打電話聯繫，上午至少1次，每天至少2次；擅自外出違反居家隔離或居家檢疫者，分別可依法處6萬到30萬元、1萬到15萬元罰鍰。

衛生局指出，信義區這名違反居家檢疫規定的男子，近日將進行約談，蒐集證據完成程序後也會依法開罰。