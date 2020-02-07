衛生紙原料與口罩不同 連蔡總統看不下去跳下來澄清

近日有一則假訊息迅速流傳，衛生紙原料因生產口罩而不夠，擔心衛生紙將造成搶購。蔡英文總統也跳下來，幫忙澄清，「生產口罩『不會』造成衛生紙原物料不夠！」

蔡總統說，網路有人傳，現在因為正在趕工做口罩，所以衛生紙的原物料會不夠，因此有些民眾開始去搶購衛生紙，「這絕對是假的」，「事實上，衛生紙和口罩，原料根本不一樣，請大家不要相信謠言」。

蔡總統表示，經濟部已經澄清，她也要跟大家說明兩大不同：「原料」及「進口來源」，口罩的主要原料是「不織布」，衛生紙原料主要為短纖紙漿。

對於外傳因武漢肺炎，誤傳衛生紙原料進口是中國而可能會出現困難，蔡總統也說，台灣的紙漿主要是從智利及巴西進口，我們自己也有產製能力，可供應無虞。