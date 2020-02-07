國會辦公室門上放八卦鏡 邱顯智：尊重助理信仰

新一屆國會本月1日正式上任，正值新科立委們重新翻修國會辦公室之時，時代力量立委邱顯智的國會辦公室大門上方，被發現放有一面貼著符咒的八卦鏡，格外引人注意。

邱顯智辦公室表示，放八卦鏡並沒有特別要擋煞等意涵，單純是因為有支持者送上，助理覺得象徵吉祥，才會擺在大門上頭。邱顯智本人也表示，個人對宗教沒有特別的禁忌，充分尊重助理們的信仰，若認為象徵吉祥，要在辦公室有所擺設，「只要不影響到工作，都不會加以干涉」。

邱辦表示，放八卦鏡只是如同貼春聯般，討個吉祥而已；且八卦鏡也不是辦公室特別購入，是支持者送的，就只是整體辦公室擺設的一部分，不需要有過多解讀，盼外界焦點還是要放在邱顯智的問政表現上，包括近日對郵輪停留基隆港、武漢包機返台等議題，均有實質建議。

一位和邱顯智同一樓層的國會助理表示，確實聽說過不少辦公室的裝潢擺設，都有請風水師設計過，但放八卦鏡是頭一回見到，不過也不會覺得特別奇怪或有其他想法。