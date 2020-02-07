陸媒稱我編造包機台商確診 陳時中批亂掰
首批返台二百四十七名武漢滯留台商健康狀況備受關注，尤其日前已出現一名台商確診，成為我國第11例確診個案。不料陸方媒體指責該例確診是假的，甚至說陸方記者致電該台商，對方回覆身體狀況很好。
對此，指揮中心指揮官陳時中怒批，就是這種沒症狀就代表沒事的心態，武漢才變得這麼嚴。
指揮中心監測應變官莊人祥在今晚記者會陳清，第11例個案症狀不是很明顯，雖有輕微發燒，卻沒有肺炎，但經過實驗室鼻咽試劑檢查確實發現是陽性，保證不是捏造；陳時中也表示，是否確診一定要用科學證據說話，陸方一直以無症狀就是沒感染為論調，武漢就是這樣，才變得這麼嚴重。
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