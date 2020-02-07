武漢包機返國者又一人發燒送醫　三住院者待驗病毒

首班台胞專機周一深夜順利降落桃園機場，我國隨即啟動檢疫與隔離等措施。中央疫情指揮中心今日下午表示，檢疫所的隔離者當中，昨夜新增一人發燒就醫。目前除了一人於2月4日確診外，共有五人後送就醫，其中兩人初驗結果呈陰性、三人待檢驗。

衛福部醫福會執行長王必勝表示，截至今日上午十時，全數247名台胞當中，一人於2月4日確診，八人出現呼吸道症狀，其中三人主述有點咳嗽、但經評估並不嚴重而待在檢疫所觀察中；另五人後送就醫，這五名就醫者目前均退燒，情緒狀況良好。

王必勝表示，目前在檢疫所的隔離者情緒均平靜，經溝通都願意為自己為國人忍耐兩周。他們會透過雲端與外界保持聯繫，有的人開直播、有的人接受政論節目連線分享被隔離的經歷；只要不出房門，這些聯繫均不受限。指揮中心也會持續密切監測所有集中檢疫者的健康。