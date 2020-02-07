聽新聞
test
0:00 / 0:00
武漢包機返國者又一人發燒送醫 三住院者待驗病毒
首班台胞專機周一深夜順利降落桃園機場，我國隨即啟動檢疫與隔離等措施。中央疫情指揮中心今日下午表示，檢疫所的隔離者當中，昨夜新增一人發燒就醫。目前除了一人於2月4日確診外，共有五人後送就醫，其中兩人初驗結果呈陰性、三人待檢驗。
衛福部醫福會執行長王必勝表示，截至今日上午十時，全數247名台胞當中，一人於2月4日確診，八人出現呼吸道症狀，其中三人主述有點咳嗽、但經評估並不嚴重而待在檢疫所觀察中；另五人後送就醫，這五名就醫者目前均退燒，情緒狀況良好。
王必勝表示，目前在檢疫所的隔離者情緒均平靜，經溝通都願意為自己為國人忍耐兩周。他們會透過雲端與外界保持聯繫，有的人開直播、有的人接受政論節目連線分享被隔離的經歷；只要不出房門，這些聯繫均不受限。指揮中心也會持續密切監測所有集中檢疫者的健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言