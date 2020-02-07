國民黨主席及常委選舉 嚴禁贈送口罩等防疫用品

國民黨今天下午召開中央選舉監察委員會第一次會議，會中討論通過109年黨主席補選暨中常委選舉候選人資格審查。

至於候選人年度募款責任額部分，授權中央委員會於2月10日下午5時前認定是否完成，若未完成責任額則取消參選資格。

據了解，黨主席補選候選人江啟臣及郝龍斌的年度募款責任額已完成，參選資格無疑義，至於49位登記參選中常委的中央委員，募款額已應都沒有問題，只有少數要補齊單據等資料。

另為維護選風及配合武漢肺炎防疫工作，國民黨特別指出，由於防疫用品不足，為確保防疫資源優先，讓醫護單位使用，嚴禁候選人及支持者以候選人名義致贈防疫相關用品，包括口罩、酒精等防疫物資，如有上述行為，嚴重者將撤銷參選及當選資格，最重可予「開除黨籍」處分。

國民黨表示，今天下午會議由候選人代表抽出黨主席補選候選人號次，1號江啟臣、2號郝龍斌，並通過派任各縣市選監小組召集人及委員共128位，同時審定通過中常委選舉選舉人名冊、各項選務工作執行中央選監委員派任作業及印製選票時程等選務工作。

中央選監委員會重申，本次黨主席補選暨中常委選舉，參選同志應遵守不賄選、不請客、不送禮等規範，並遵守政黨法等相關規定，不得有違法情事，如有違反規定，最重亦可予「開除黨籍」處分。